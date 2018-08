Neuf morts dans l'incendie d'un hôpital de Taïwan

Taipei, Taïwan | AFP | lundi 12/08/2018 - Neuf personnes ont péri et 30 autres ont été blessées lundi matin dans un incendie dans l'unité d'un hôpital de Taïwan accueillant des malades en phase terminale, ont annoncé les services de pompiers.



Les 44 personnes, dont 33 patients, qui se trouvaient dans l'unité située au septième étage de cet hôpital de New Taipei ont été évacuées. Seize ont fait un arrêt cardiaque, dont sept qui ont pu être réanimées.

Un responsable des pompiers de New Taipei, Hung Liang-chien, a indiqué que les premiers éléments de l'enquête pointaient vers un court-circuit dans un appareil électrique.

"Nous allons déterminer si le problème est venu d'un câble électrique d'un lit de l'hôpital ou plutôt d'un matelas gonflable électrique apporté par des proches" d'un patient, a-t-il dit.

Un soignant a indiqué avoir vu une étincelle sur un lit où l'incendie a débuté, selon des médias locaux.

Le chef des pompiers de la ville Huang Te-ching a démenti des informations selon lesquelles le système d'extincteurs automatiques n'aurait pas fonctionné correctement.

"Le système fonctionnait mais il est éloigné de l'endroit où le feu a débuté, ce qui fait que le feu n'a pas été éteint immédiatement", a-t-il dit aux journalistes.

Des images de vidéosurveillance diffusées par les médias locaux ont montré des employés se précipitant dans les couloirs, en évacuant des patients dans leurs bras ou dans des fauteuils roulants.

Onze des 30 blessés sont dans un état grave.

Des médias locaux ont rapporté, en citant des proches de patients, que ces derniers avaient entendu une explosion et soupçonnaient la possible explosion d'une bouteille d'oxygène comme étant la cause de l'incendie.

"Nous déterminerons la cause de l'incident pour empêcher qu'une situation similaire ne se produise à nouveau", a déclaré le Premier ministre William Lai.

Neuf incendies ont été répertoriés ces dix dernières années dans des hôpitaux de Taïwan, tuant 37 personnes.

Le plus meurtrier avait eu lieu en 2012, quand un patient atteint d'un cancer avait mis le feu à un établissement de la ville de Tainan (sud), faisant 13 morts et 60 blessés. Il avait été condamné à la peine de mort.