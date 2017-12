Neuf artistes ouvrent les portes d'un pop-up store de 4 jours

PAPEETE, le 18 décembre 2017 - C'est une première : un collectif d'artistes va ouvrir une boutique éphémère. Ils s'installent au Mayfly Market, à Papeete pendant quatre jours avec leurs œuvres et leurs goodies. Si les artistes évoluent dans un même univers ils mettront à la vente des produits uniques ou en série à des prix très variables.



Ils sont neuf. Neuf artistes et artisans à se retrouver pour un événement original. Pour la première fois, ces artistes qui exposent dans différentes galeries du territoire ouvrent une boutique, la Xmas art show. Cette boutique, éphémère, accueillera les visiteurs et clients pendant quatre jours seulement.



Là, des œuvres seront exposées mais ce n'est pas tout. Il aura aussi des goodies pensés et créés pour l'occasion : briquets, autocollants, porte-clés… Le tout en série limitée. Knky prévoit, lui, d'apporter des objets vintages qu'il a fait évoluer en fonction de ses envies.



Les artistes, membres pour la plupart de l'association Hamani Lab, sont AbuZe, Chronos, HTJ Design, Tana Tokoragi, komosulo, Revil, THS, Teva Victor et Knky. Ils sont peintres, sculpteurs, grapheurs, tatoueurs. " Ils proposeront des pièces de 100 Fcfp à 300 000 ", précise HTJ.



Un vernissage sera organisé mercredi soir jusqu'à 20 ou 21 heures avec Accoustic Party à l'animation. Le samedi soir c'est un "finissage", qui sera proposé avec Irie locals. Entre les deux, des "lives" seront proposés: "live painting", "live music", "live tattoo"… Finalement, ce n'est ni véritablement une boutique, ni tout à fait une galerie, c'est une scène d'artistes à l'œuvre.