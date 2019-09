Netflix et Canal+ pactisent dans un marché sous haute tension

Paris, France | AFP | lundi 16/09/2019 - Un tabou est tombé: Netflix va être distribuée par Canal+, qui cherche à proposer le maximum de programmes sur un marché de la télévision toujours plus fragmenté, où la concurrence fait rage.



La plateforme américaine a scellé un accord avec le groupe de télévision payante pour être distribuée dans ses offres en France, ont annoncé les deux groupes lundi lors d'une conférence de presse à Paris.

Canal+ proposera l'offre standard de Netflix dans son pack Ciné/Séries - qui comprend également Canal+ Cinéma, OCS ou Fox -, au prix de 15 euros en promotion à partir du 15 octobre, soit un total de 35 euros par mois avec l'abonnement de base de Canal+.

"Il est essentiel pour Canal+ de pouvoir proposer Netflix à ses abonnés", a souligné Maxime Saada, président du directoire du groupe. "Les clients nous le demandaient".

Les séries phares de Netflix comme "Stranger Things" et "Friends" seront "mises en avant" auprès des abonnés de Canal+ au même titre que les produits "maison" comme "Engrenages" ou "Les Sauvages", a-t-il assuré. Ces abonnés accéderont directement à Netflix quand ils cliqueront sur les programmes de la plateforme.

Le groupe crypté commence tout juste à se redresser après une chute du nombre de ses abonnés français et de sévères coupes budgétaires. Il compte séduire à nouveau les téléspectateurs avec une offre importante de fiction et de sport. Même s'il faut passer par des alliances, comme ils l'ont fait dans le sport avec BeIn.

"Nous ne voulons pas que le consommateur soit perdu dans un océan de programmes", a souligné Maxime Saada. Avec l'arrivée de Disney, Apple ou Amazon, "il y aura beaucoup de plateformes, peut-être trop".

Les détails financiers de l'opération n'ont pas été révélés et les deux groupes n'ont pas souhaité préciser leurs objectifs.

Le pack Ciné/Séries compte deux millions d'abonnés (sur près de cinq millions d'abonnés directs à Canal+). Un million de clients français sont déjà abonnés simultanément à Canal+ et à Netflix.

- 6 millions d'abonnés Netflix -

"D'une chaîne linéaire, nous nous transformons en une plateforme", a souligné Maxime Saada, précisant que la moitié des abonnés de Canal+ regarde des programmes de rattrapage.

La plateforme américaine, dont l'expansion a secoué le monde de la télévision, vient de dépasser les six millions d'abonnés en France. Mais son titre a dégringolé à Wall Street cet été faute d'avoir attiré autant de nouveaux abonnés que prévu.

"La compétition est de plus en plus forte sur la vidéo à la demande", a souligné le fondateur et PDG de Netflix Reed Hastings. "Nous étions jusqu'ici très hésitants quant à l'intégration de notre application, c'était un risque pour notre image de marque. Mais on gagne en confiance en grandissant, et nous voulons rendre les choses plus simples pour les gens".

Netflix a commencé ces derniers mois à nouer des alliances à travers le monde avec des distributeurs, Comcast aux Etats-Unis, Sky en Allemagne et au Royaume-Uni, ou Movistar en Espagne.

Le partenariat avec Canal+ a d'ailleurs "vocation à être étendu" à d'autres pays, à commencer par la Pologne, ont précisé les dirigeants des deux groupes.

"Cet accord va augmenter la valeur à long terme d'un client, il sera plus fidèle", a souligné Maria Ferreras, directrice du développement de Netflix pour l'Europe du Sud.

Cet accord pourrait également "faciliter la coopération" des deux groupes dans la production de séries, a déclaré Maxime Saada. "Nous avons un grand intérêt à produire des programmes français car ils voyagent bien", a renchéri Reed Hastings, citant la série "Family Business" avec Jonathan Cohen.