Nescafé Star, on connait les douze candidats de la 8e édition

Tahiti, le 24 avril 2023 – 140 au départ et plus que douze à l'arrivée. On connait désormais les noms des douze candidats qui vont participer à l'aventure Nescafé Star. L'émission sera diffusée tous les jeudi soir, jusqu'au 25 mai, sur TNTV à 19h20. La finale sera elle retransmise en direct le 3 juin prochain.



Après presque trois mois depuis le début des auditions, on connait désormais les noms des douze candidats sélectionnés pour participer à la huitième édition du concours Nescafé Star 2023. Ainsi, le jury composé de Vaiana Perez, Tamatoa Kautai et Guillaume Matarere a choisi Vainehu Maui, Bernard Pittman, Apatea Flores, Noemie Thibout, Manahei Taupua, Papehau Seveno, Makeanui Roiro, Henere Maitau, Tauatea Fauura, Garance Rouyer Dupin, Lady Rattinasamy et Maima Huui, pour participer à l'aventure.



Mais pour en arriver là, ces candidats ont dû se frotter à une concurrence féroce. En effet, cette année, plus de 140 vidéos de chants a capella ont été réceptionnées sur la page Facebook de Nescafé, un record. Parmi toutes ces candidatures, le jury en a d'abord retenu 27 pour passer sur la scène du casting final, qui est l'étape ultime avant de pouvoir participe à Nescafé Star. Pendant cette épreuve, ils se sont succédé en interprétant chacun une chanson, qu'ils ont dû choisir sur une liste imposée, face au jury et aux caméras de TNTV. Ce n'est qu'à l'issue de cette dernière étape que les douze candidats ont été retenus.



Un hymne entraînant



Pour l'hymne de cette huitième édition, Nescafé Star a fait appel à l'artiste polynésienne Reva Juventin. L'artiste a composé le titre “Crois en ta lumière”. Cette chanson entraînante, rythmée et chaleureuse et “un appel à l'espoir, un hymne avec un message profond dans lequel chacun peut s'identifier”. Ainsi, les candidats ont pu exaucer, ensemble, l'un des rêves de tous chanteurs, sortir un single et tourner un clip. Le titre est disponible sur Youtube.



Pour suivre l'aventure, rendez-vous tous les jeudis à 19h20 sur la chaîne TNTV jusqu'au 3 juin prochain, nuit de la finale qui sera diffusée en direct. Des concerts privés mais également des sessions “jam” avec des artistes locaux, vont également être organisés pendant cette période afin de “créer des liens et de chanter avec des stars locales”.





Rédigé par Thibault Segalard le Lundi 24 Avril 2023 à 12:09 | Lu 979 fois