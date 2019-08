Nelle-Calédonie: plan d'action contre l'illétrisme en entreprise

Nouméa, France | AFP | mercredi 13/08/2019 - Un plan d'actions est lancé pour lutter contre l'illétrisme en entreprise en Nouvelle-Calédonie où on estime qu'un salarié sur 5 ne parvient pas ou a des difficultés à lire et à écrire le français, a annoncé mercredi le Fonds interprofessionnel d'assurance formation (Fiaf).



"Il faut éveiller les chefs d'entreprise à cette problématique et nous allons les aider à diagnostiquer les personnes qui sont dans cette situation, sans les stigmatiser", a déclaré à l'AFP Valérie Zaoui, présidente du Fiaf, organisme paritaire qui gére la contribution des entreprises à la formation (0,2% de la masse salariale,ndlr).

Selon une enquête de l'Isee de 2013, institut de la statistique calédonien, 18% de la population adulte âgée de 16 à 65 ans, dont 47% en activité professionnelle, est en situation d'illétrisme en Nouvelle-Calédonie.

Ce taux est très largement supérieur à celui que connaît la France métropolitaine (7 % pour les 18-65 ans), mais en deçà de ceux qu’enregistrent la plupart des départements d’outre-mer, avec par exemple 23 % à La Réunion et 20 % en Guadeloupe.

Lors d'une conférence mercredi, le Fiaf, qui a fait de la lutte contre l'illétrisme un de ses axes stratégiques majeurs, a présenté des "kits de repérage" à destination des chefs d'entreprise et a proposé la signature d'une "Charte d'engagement pour vaincre l'illétrisme".

"Les entrepreneurs pourront faire appel à des formateurs du Fiaf pour faire avancer la personne en difficulté. C'est un processus qui nécessitera plusieurs années avant de porter ses fruits", a également déclaré Mme Zaoui.

Un responsable du Centre du service national (CSN) en Nouvelle-Calédonie a pour sa part indiqué à l'AFP que sur "les 5.000 jeunes de 17 à 24 ans", qui effectuent chaque année leur journée défense citoyenne, le taux d'illétrisme atteint un niveau "supérieur à 30%".

La Nouvelle-Calédonie est un territoire à forte richesse linguistique où, à côté du français, plus d'une vingtaine de langues et dialectes kanak circulent, ainsi que le wallisien, le futunien mais aussi le vietnamien ou l'indonésien.

Un adulte sur trois, dont le français n’est pas la langue maternelle, est en situation préoccupante par rapport à l’écrit, avait observé l'Isee en 2013.