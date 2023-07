Négociations toujours en cours à ATN

Tahiti, le 3 juillet 2023 - Le préavis de grève déposé chez Air Tahiti Nui mercredi dernier par les personnels navigants commerciaux (PNC) prendra effet ce mardi à zéro heure. Pour l'instant, aucun vol n'est annulé. La direction et l'intersyndicale composée de A ti'a i mua et de la CSIP sont parvenus à un accord concernant les plannings des salariés. En revanche, ça coince toujours sur la revalorisation salariale.



Revalorisation salariale, amélioration des conditions de travail, révision du statut des PNC dans l'indemnisation des vols en équipe réduite, prise en compte des déplacements professionnels et mise en place d'un calendrier de discussions pour évoquer d'autres problèmes ne figurant pas dans le préavis de grève : voilà les cinq points de revendication des hôtesses et stewards d'Air Tahiti Nui qui, s'ils ne parviennent pas à un accord, partiront en grève ce mardi à zéro heure. Mais le premier vol de la compagnie au tiare ne décollant que mardi soir, cela laisse encore toute la journée aux deux parties pour arriver à s'entendre.



“Que tout le monde fasse un pas vers l'autre et ça devrait aller”



Joint par Tahiti Infos lundi soir, le P-dg d'ATN, Michel Monvoisin, a indiqué avoir “répondu à leur demande” concernant l'aménagement de leurs plannings avec, par exemple, un peu plus de temps d'escale. En effet, dans le courrier envoyé au patron d'ATN la semaine dernière, les PNC déploraient le fait que les temps de repos soient “poussés à la limite règlementaire en escale ou à Tahiti, ce qui, en raison du décalage horaire, induit de manière permanente une augmentation forte de fatigue physique”. En revanche, toujours pas de position commune sur la revalorisation salariale. “Ils travaillent encore sur des simulations et nous étudierons leurs propositions dès qu'ils nous la transmettront”, a expliqué Michel Monvoisin qui se laisse encore la journée de mardi pour parvenir à se mettre d'accord. “Que tout le monde fasse un pas vers l'autre et ça devrait aller”, a-t-il ajouté.



SD