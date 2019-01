Nego Contest, le rendez-vous s’inscrit dans le temps

PAPEETE, le 11 janvier 2019 - La 2e édition du Nego Contest aura lieu le 11 février 2019. Les organisateurs, six étudiants du DUT technique de commercialisation à l’université, ont reçu de très nombreuses inscriptions. Ce qui confirme l’engouement pour la pratique.



Une première édition de Nego Contest avait eu lieu en mars 2018. La deuxième aura lieu le11 février prochain dans la salle de sport de l’université. Il consiste en une simulation de négociation entre un binôme d’étudiants (bac +1/2/3 de filière de gestion) et des professionnels de la vente.



Pour ce nouveau rendez-vous, 32 équipes se sont inscrites. Les effectifs ont doublé par rapport à 2018. L’engouement pour l’épreuve est remarquable.



Les équipes sont composées d’étudiants de l’université (inscrits en technique de commercialisation Gaco), du lycée La Mennais (inscrits en BTS assurance), de la prépa HEC de Papara, de ‘école de commerce de Tahiti, du lycée Raapoto (BTS Muc).



Le Jour, les équipes se présenteront devant l’un des huit professionnels de la vente acceptant de jouer le jeu. " Ils auront 20 minutes de négociations suivies de 10 minutes de briefing sur leurs performances ", précise Ambre Marza, l’une des six organisatrices.



Les sujets, un produit ou un service, auront été dévoilés une semaine avant le jour J " pour permettre aux participants de se préparer ", explique Karell Usang, co-organisatrice. " Ainsi, les binômes pourront mettre au point leurs outils, leur carte de visite, les bons de commande… "



Un barème a été mis au point pour pouvoir établir et attribuer un score aux négociations. Au besoin, les prestations seront filmées pour pouvoir départager les gagnants. De nombreux lots sont d’ores et déjà annoncés.



Pour les étudiants, le Nego Contest est l’occasion : " d’améliorer leur compétence en négociation, de devenir plus compétitif sur le marché du travail en ajoutant une précieuse ligne sur leur CV, de gagner de l’expérience et de se faire connaître des professionnels de la vente ! ", assurent les organisateurs qui ajoutent : " pour les professionnels de la vente, c’est un moment idéal pour repérer de talentueux étudiants et éventuellement leur proposer un stage, participer à la formation d’étudiants polynésiens, promouvoir et améliorer l’image de leur entreprise ".



D’autres événements sont organisés dans le cadre du DUT technique de commercialisation proposé à l’université comme par exemple la Nuit des talents.