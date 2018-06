"Ne jamais laisser un jeune enfant seul avec un chien dangereux"

PAPEETe, le 25 juin 2018. Après la grave morsure d'une fillette de trois ans par un pitbull jeudi dernier à Moorea, Philippe Biarez, médecin responsable de l'hôpital sur l'île sœur, tient à mettre en garde les parents contre les risques de morsures par les chiens. "Il ne faut jamais laisser un enfant en bas âge jouer avec un chien dangereux sans contrôle ni surveillance."



Jeudi dernier, une fillette, âgée de trois ans, a été gravement blessée par un pitbull, alors qu'elle jouait assise au sol. Avez-vous souvent des cas de morsure à Moorea ?

"On régulièrement a des cas de morsure. Mais qui sont, heureusement, pour la plupart pas trop graves mais qui nécessitent tout de même des sutures et des réparations.

Deux fois par an, à Moorea, on a des morsures graves au visage. En général, ce sont des enfants, âgés de 1 à 3 ans. C'est un âge critique où les enfants n'arrivent pas à comprendre encore que jouer avec un gros chien n'est pas exempt de danger. De plus, leur taille fait que les chiens les mordent au visage et à la tête. Cela arrive suffisamment souvent pour présenter un danger très particulier."



Quels sont les chiens les plus souvent à l'origine des blessures graves ?

"Ce sont les chiens dangereux de 1re et 2e catégories. Ils sont réglementés pour cette raison. Il est avéré que la force de leur mâchoire est particulièrement importante. Ce sont des chiens qui ont une mâchoire extrêmement puissante qui peut écraser la tête. Ce ne sont pas de simples morsures mais des écrasements corporels extrêmement graves."

Quelles sont vos recommandations pour éviter de tels accidents ?

"La première étape c'est simplement que la loi soit appliquée. Cela éviterait des accidents. On a l'impression que cette règlementation est peu ou pas suivie. Il n'y a pas de contrôle et de répressions suffisants. Notre rôle est de passer un message dans le cadre de la protection de l'enfance. La morsure du chien de la famille fait partie des accidents domestiques.

Il faut qu'on sensibilise les parents. Les enfants en bas âge ont un risque plus important mais il y a un risque aussi pour les enfants un peu plus âgés. Plus petit c'est assez rare car ils sont dans les bras de leur parents ou dans leur berceau. A partir du moment où l'enfant commence à avoir un peu d'autonomie, il peut commencer à jouer avec le chien et ils ont une taille suffisamment petite pour être mordue à des endroits importants comme le visage et le crâne. Pour les familles ayant un enfant en bas âge c'est une très mauvaise idée d'avoir un chien dangereux et s'il n'est pas dangereux, il faut être vigilant et ne jamais laisser un enfant en bas âge jouer avec un chien sans contrôle ni surveillance.



Quelles peuvent être les séquelles et quels sont les traitements après de graves morsures de chiens ?

"Il y a un traitement chirurgical. C'est une chirurgie complexe. Dans le meilleur des cas, c’est la chirurgie esthétique. C'est le pronostic pour toute la vie.

Il peut y avoir des conséquences au niveau fonctionnel. Au niveau de la face, il y a tout ce qui nous permet de sentir, de voir et de manger. Il y a aussi le cerveau, qui peut souffrir.

Ce sont des prises en charge chirurgicales extrêmement complexes. On a ce qu'il faut pour soigner tout ça au Taaone de manière efficace.