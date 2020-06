Navire mixte en vue pour les Marquises Nord

MARQUISES, le 01 juin 2020 – Le Territoire a décidé de doter les Marquises Nord d'un navire mixte qui devrait être opérationnel pour la fin de l'année prochaine. Les navettes, au départ de Nuku Hiva, en direction de Ua Pou et Ua Huka, participeront au désenclavement de ces îles.



Dans le Journal Officiel du 26 mai dernier (annonce 89439), le ministère de l'Équipement et des Transports terrestres, dirigé par René Temeharo, passait un avis d'appel public à la concurrence pour l' "Acquisition d’un navire mixte à passagers et fret destiné à la desserte des îles des Marquises du Nord."

Cette acquisition fait suite à celle de "Te ata o hiva", mise en fonction en novembre 2016 pour la desserte des Marquises Sud à partir du quai de Atuona, à Hiva Oa, pour désenclaver les îles de Tahuata et Fatu Hiva.

Les Marquises Nord devront encore attendre un peu avant de voir ce navire mixte dans leurs eaux, puisque la mise en fonction ne serait être effective avant fin 2021. Plus grand que "Te ata o hiva", acquis pour 130 millions, ce navire, d'une longueur inférieure à 24 mètres, devra aussi être construit localement par l'un des trois chantiers navals existants. Il offrira une capacité d'accueil de 60 passagers (contre 40) et pourra transporter jusqu'à 7 tonnes de fret (contre 5) constituées de marchandises de passagers et de produits agricoles entre les îles concernées.

De plus, atout important pour les populations, il aura la possibilité de gérer des Évasan grâce à du matériel médical adapté et sera se montrer disponible pour servir à l'organisation de manifestations culturelles (Festival des arts…). Après l'annonce de l'arrêt de la liaison aérienne entre Nuku Hiva et Ua Pou, cette annonce apportera un peu de baume au cœur aux prestataires touristiques qui ne se sentiront plus complètement abandonnés.