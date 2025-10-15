

Navettes maritimes : la DPAM lance un sondage en ligne

Tahiti, le 29 octobre 2025 - Après la première tentative du groupe Tuatea, le Pays n’a pas dit son dernier mot en matière de transport en commun par la mer entre Taravao et Papeete, voire d’autres communes. La DPAM s’est saisie du dossier : les usagers en quête d’alternative aux routes saturées sont invités à répondre à une vingtaine de questions pour lister leurs besoins dans le cadre d’une étude sur la mise en place de liaisons maritimes régulières à Tahiti.





L’information est presque passée inaperçue depuis le 16 octobre. À Tahiti, les enjeux de mobilité face à l’unique réseau routier saturé sont pourtant colossaux. Suite à l’arrêt des rotations du Apetahi Express entre Taiarapu et Papeete après trois mois d’expérimentation infructueux sur le plan du remplissage, le groupe Tuatea évoquait dans son dernier communiqué la perspective d’un nouveau projet “plus adapté”, mené “en concertation étroite avec le Pays”. Et c’est visiblement la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) qui a repris le dossier.



Dans le cadre d’une étude sur la mise en place de liaisons maritimes à Tahiti, un questionnaire en ligne est mis à la disposition de la population. Ouvert à tous les habitants de Tahiti, ce sondage d’une dizaine de minutes est accessible L’information est presque passée inaperçue depuis le 16 octobre. À Tahiti, les enjeux de mobilité face à l’unique réseau routier saturé sont pourtant colossaux. Suite à l’arrêt des rotations du Apetahi Express entre Taiarapu et Papeete après trois mois d’expérimentation infructueux sur le plan du remplissage, le groupe Tuatea évoquait dans son dernier communiqué la perspective d’un nouveau projet “plus adapté”, mené “en concertation étroite avec le Pays”. Et c’est visiblement la Direction polynésienne des affaires maritimes (DPAM) qui a repris le dossier.Dans le cadre d’une étude sur la mise en place de liaisons maritimes à Tahiti, un questionnaire en ligne est mis à la disposition de la population. Ouvert à tous les habitants de Tahiti, ce sondage d’une dizaine de minutes est accessible via la page Facebook “Enquête navette maritime Tahiti” , créée pour centraliser les informations relatives à cette participation citoyenne.

​Habitudes et besoins

Pour tenter de “réduire les temps de déplacement, diminuer l’impact environnemental et faciliter la mobilité entre les communes”, 20 à 30 questions ciblent les habitudes de déplacement entre le nord et le sud de Tahiti selon la commune de résidence. Il s’agit d’identifier les besoins en termes de fréquence, de point de départ, de tarification, d’horaires et de durée des traversées, mais aussi au niveau de la nécessité de certains services, de la possibilité d’embarquer un deux-roues aux modalités de stationnement à quai, en passant par la restauration et le wi-fi à bord. La question de l’intérêt d’une liaison maritime entre Papeete et Punaauia est également posée, tout en ouvrant la voie à d’autres suggestions de la part des personnes sondées.



Des points de détail cruciaux pour espérer relancer et pérenniser cette solution de transport. Si le concept de la traversée côté mer séduit, les allers-retours devront probablement être quotidiens, pas trop chers et associés à d’autres modes de transport à l’arrivée et au départ pour convaincre un large panel d’usagers de franchir le cap.

Comment participer ? Lien direct vers le questionnaire : https://fr.surveymonkey.com/r/VKQHG6T

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Mercredi 29 Octobre 2025 à 17:41 | Lu 478 fois



