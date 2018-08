Natitua : la première étape est bouclée

Jean-François Martin

P-dg de l'OPT



"Les offres commerciales devraient être les mêmes que celles sur Tahiti et Moorea"



" Je tiens une réunion technique jeudi, avec l’État-major et la direction technique télécoms de l'OPT et de Vini, pour faire le point sur la partie terrestre. Il ne s'agit pas seulement à faire arriver le câble sur l'île, il faut mettre également à niveau la partie terrestre, et on va regarder les offres commerciales qui devraient être les mêmes que celles sur Tahiti et Moorea.



Concernant le futur câble Manatua, eh bien, on doit bientôt signer les accords. On a, à la fois, le contrat de construction et d'exploitation du câble, et puis le contrat fournisseur. On a déjà choisi un fournisseur américain, "Te SubCom", et nous serions en capacité de signer les documents au mois de septembre-octobre, ce qui donnera le coup d'envoi de la construction du câble dans les usines américaines. "