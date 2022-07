Nations Cup : Les Vahine 'Ura s'inclinent d'entrée face à la Papouasie Nouvelle-Guinée

Tahiti, le 16 juillet 2022 – Pour leur entrée en lice à la Nations Cup, les Vahine 'Ura se sont inclinées, samedi, face à l'une des équipes favorites du tournoi, la Papouasie Nouvelle-Guinée sur le score de 2-1. Tahia Tamarii, sur pénalty, a été la buteuse côté tahitien. Prochain rendez-vous pour les protégées de Stéphanie Spielmann, le mardi 19 juillet, face au Vanuatu, où elles joueront leur qualification pour les quarts de finale.



"J'aime beaucoup jouer les équipes les plus fortes en début de compétition parce que ça nous permettra de voir où est-ce que l'on se situe", avait déclaré la sélectionneure des Vahine 'Ura, Stéphanie Spielmann, avant de s'envoler avec son groupe pour Fidji et la Nations Cup.



Et, samedi, à l'issue de leur confrontation face à l'une des équipes favorites du tournoi, la Papouasie Nouvelle-Guinée, la sélectionneure tahitienne est certainement ressortie avec une certitude : que ses protégées pouvaient rivaliser, par séquence, face aux meilleures. Certes les Vahine 'Ura se sont inclinées 2-1 pour leur entrée en lice, mais au vu de la physionomie du match, Kiani Wong et ses coéquipières auraient mérité mieux.

Hinavainui Malfatti la plus en jambe côté tahitien Comme on pouvait s'y attendre les premières minutes ont été difficiles pour la sélection tahitienne qui a été privée de ballon et acculée dans son camp. Mais de leur côté les joueuses Papous ne s'étaient pas montrées plus dangereuses que ça ballon au pied. Puis il a suffi d'une ouverture, d'une belle passe en profondeur vers Charlie Yanding et d'une mauvaise sortie de la gardienne tahitienne, Camille André, pour que les médaillées d'or des Jeux de Samoa prennent l'avantage. Yanding qui partait au but est arrêtée irrégulièrement par André. L'arbitre salomonaise, Shama Maemae, désignait assez logiquement le point de pénalty, permettant à Ramona Padio d'ouvrir le score pour la Papouasie Nouvelle-Guinée avant la demi-heure de jeu (1-0, 26e).



Un but qui a eu l'effet de réveiller les Vahine 'Ura. Dans le sillage de Hinavainui Malfatti, intenable tout au long du match, les Tahitiennes ont eu les opportunités pour revenir au score. D'abord Malfatti à la 38e minute, a réussi à prendre vitesse la défense papou, mais sa frappe croisée du gauche a été bien détournée. Puis dans la foulée, Charlotte Rodriguez, à bout portant et bien servie par Tahia Tamarii, s'est également heurtée à la gardienne papou.

Deux sorties sur blessure pour les Vahine 'Ura Au retour des vestiaires, les Tahitiennes ont continué dans leur lancée. Kiani Wong à l'entrée de la surface a testé elle aussi la gardienne adverse (52e) mais sans faire trembler les filets. Ensuite la rencontre s'est tendue. Symbole de cette tension, les sorties sur blessure côté Vahine 'Ura de Kohai Mai, touchée au bras droit, à l'heure de jeu, puis de la capitaine Gwendoline Fournier, dix minutes plus tard, touchée elle visiblement à un genou.



Et dans cette fin de match hâchée, la Papouasie Nouvelle-Guinée a fait le break à la 83e minute grâce à un but de Meagen Gunemba (2-0, 83e). Mais les Vahine 'Ura ne se sont pas pour autant résignées. Avant la fin du temps réglementaire, la meilleure tahitienne de la rencontre, Hinavainui Malfatti, allait de nouveau prendra la défense papou de vitesse, avant d'être stoppée irrégulièrement par la Lavina Hola. Après avoir hésité, l'arbitre a accordé un pénalty aux Vahine 'Ura qui sera transformé par Tahia Tamarii (2-1, 90e).



A l'arrivée c'est donc une défaite frustrante pour Stéphanie Spielmann et ses joueuses. "Personne ne croyait en nous avant cette rencontre. Je retiens de ce match que nous avons suivi notre plan de jeu et que l'on ne s'est pas désunies. Maintenant on se tourne vers le match du Vanuatu", a indiqué la sélectionneure tahitienne à l'issue du match. Une rencontre prévue ce mardi 19 juillet et qui sera évidemment capitale pour les Vahine 'Ura pour la qualification pour les quarts de finale.

Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 16 Juillet 2022 à 20:17 | Lu 228 fois