Nation Music Festival : 17 DJs pour une bonne cause

Quels sont tes objectifs pour cette soirée ?

Je veux proposer une expérience nouvelle de festival. Que ce lieu devienne un village de festivaliers en s'inspirant de grands festivals faits dans le monde. Ce sera un évènement dantesque et solidaire.



Qu'est-ce qui t'as donné envie de créer un festival électro pour aider les personnes défavorisées ?

Écouter les histoires de chacun nous permet de voir dans quelles conditions ils vivent et avoir de la peine, tout simplement. Quand je vais en ville on me demande souvent de l'argent dans la rue mais je n'en ai pas forcément. Du coup je donne de mon temps pour en récolter pour eux. Tous les bénéfices seront reversés aux associations qui œuvrent pour les sans-abris comme l'association de père Christophe ou l'ordre de Malte.



Sur place il n'y aura pas d'alcool ?

Non, pas d'alcool. Nous voulons que ça soit ouvert aux familles, que les parents puissent venir avec leurs enfants et ainsi gagner leur confiance. On veut effacer toute la mauvaise image qui existe autour des DJs et en construire une plus positive. Nous voulons que le monde de la musique soit bien vu, aussi bien par le gouvernement que par les familles.



Le côté festivités sera mis en avant avec le thème du monde d'Oz. Nous encourageons donc les gens à venir déguisés ! On est en train de réfléchir à un cadeau pour les gens qui viendront habillés en cosplay.

Il y aura des lots à jeter aux publics des partenaires et peut-être une élection miss Nation!



Vous avez prévu aussi des dispositifs pour nettoyer le parc après l'événement ?

Oui, j'ai ma propre équipe de nettoyage qui va venir à la fin du festival pour tout remettre en ordre.



Est-ce que c'est l'aspect solidaire du projet qui a convaincu le parc de vous prêter cet endroit exceptionnel ?

Oui ! Il faut savoir que quand quelqu'un fonctionne avec le cœur, il y a beaucoup de choses qui se développent facilement.



Donc si ça fonctionne bien on peut s'attendre à d'autres festivals encore plus grands en Polynésie ?

Oui car ça va nous permettre de refaire l'image des festivals. Quand on va proposer la Nation Music Festival 2, encore plus de personnes voudront être là parce que l'organisation est nickel, tout s'est bien passé et tout le monde est rentré chez soi tranquillement.