Natihau racontera l'histoire de Puna'auia

PAPEETE, le 3 juillet 2018 - Inscrit en catégorie Tārava Tahiti, le groupe Natihau, présidé par Pierrot Faraire vous racontera l'histoire de Puna'auia, ou plutôt comment cette commune porte ce nom. Selon le président de cette association, tout serait partie d'une histoire d'amour interdite.



C'est la première fois que ce groupe de chant de Puna'auia participera au Heiva i Tahiti.



Emmenée par Pierrot Faraire, cette troupe a décidé de concourir dans la catégorie " Tārava Tahiti ". " En participant au Mini-Heiva de notre commune, nous avions remporté le 1er prix en tārava tahiti, c'est la raison pour laquelle, nous avons décidé de nous lancer dans l'aventure du Heiva i Tahiti, raconte Pierrot Faraire.



La troupe chantera donc l'histoire d'amour interdite entre une princesse de Faa'a et un jeune de Fautau'a. Une liaison interdite, puisque selon la légende, " il était interdit à une personne de famille royale de fréquenter une personne qui n'a pas de sang royal. "



Son petit ami a ensuite été tué par le grand prêtre du roi. Peu de temps après, la princesse fut emmenée à Ra'iatea, où elle fit la connaissance d'un jeune guerrier. Mal dans sa peau, celle-ci a décidé de mettre fin à ses jours et elle sauta dans un trou, suivi de son petit-frère. De là, les deux jeunes gens ont reçu une conque en cadeau, de la part de leurs ancêtres. Une fois revenus sur terre, la princesse et son petit-frère ont été accueillis par le roi de Manotahi, à qui, ils ont offert la conque (pū, en tahitien). " Et le roi, leur a répondu : "'A teie pū nā 'au ia ? (Ce coquillage est à moi ?) ", raconte Pierrot Faraire.



Pour représenter sa légende, Natihau a choisi de mettre en avant la couleur rouge, qui fait référence à l'amour. Plus de 100 chanteurs porteront les couleurs de Puna'auia jeudi soir, à To'atā.