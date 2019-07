Natiara fait l’éloge de Pe’ue,  un homme aux multiples talents

PAPEETE, le 5 juillet 2019 - Inscrit dans la catégorie tārava raromata’i, le groupe Natiara racontera l’histoire de Ho’i a muri a Tinihau, surnommé Pe’ue. Ce chef de Fautau’a est un homme aux multiples talents. Pour parler de ce grand personnage de Pira’e, l’auteur a travaillé avec une ethnologue.



Ho’i a muri a Tinihau, pi’ihia Pe’ue, c’est le thème choisi cette année par le groupe Natiara.

Ces spécialistes en tārava raromata’i feront l’éloge de cet homme aux multiples talents (lire encadré ci-contre). " C’est un grand personnage oublié. Nous avons voulu le remettre devant les feux des projecteurs ",souligne Benjamin Colombani, auteur.



Pour bien maîtriser son sujet, Benjamin a fait appel à une ethnologue, Corinne Mc Kittrick. Ensemble, ils ont épluché en détail la vie de ce personnage.



" On retrouve la même trame, mais avec des mots et des mélodies différentes, dans nos chants. On présente tout d’abord Fautau'a. On parle de sa vie et de ses différents talents ", précise l’auteur.



À travers ce thème, Natiara souhaiterait sensibiliser la jeunesse au respect de l’environnement, au don de guérisseur et au métier d’orateur de légendes.



Sur scène, les chanteurs porteront des tenues de couleur jaune et verte pour représenter la nature, la lumière et le savoir.



Avec Natiara et son thème Ho’i a muri a Tinihau, le public de To’atā découvrira, ce vendredi soir, la vie d’un grand homme de Pira’e, surnommé Pe’ue.