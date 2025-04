Natation – Une Coupe Diane Lacombe festive

Tahiti, le 28 avril 2025 - La 24e édition de la Coupe Diane Lacombe, organisée samedi à la piscine de Tipaerui par le Cercle des nageurs de Polynésie, s’est déroulée dans une ambiance festive jusqu’en soirée malgré des conditions météo continuellement incertaines. Déotille Videau chez les dames s’y est distinguée en battant le record de Polynésie du 50 mètres papillon.



Le déluge qui s’est abattu du côté de Papeete samedi matin a pu faire craindre l’annulation de la 24e édition de la Coupe Diane Lacombe qui honore la mémoire d’une des nageuses les plus prestigieuses de la natation polynésienne (voir portrait en encadré). Mais les conditions météo se sont améliorées en début d’après-midi au grand soulagement des organisateurs du Cercle des nageurs de Polynésie (CNP) et en particulier de son président Cédric Meynard. Au-delà de son aspect sportif, la Coupe Diane Lacombe a toujours eu une vocation populaire et fédératrice et l’édition 2025 en a encore été une illustration.



Malgré un temps peu encourageant, les parents, bénévoles, officiels, sponsors et bien sûr les nageurs étaient présents à la piscine de Tipaerui à partir de 16 heures et jusqu’en fin de soirée, Temanava Domingo, Miss Tahiti 2024, ayant aussi fait le déplacement pour remettre médailles et trophées. La première partie de la compétition dans l’après-midi était consacrée au Challenge Iti, un concept qui mettait en scène des nageurs non licenciés jusqu’à 11 ans. C’est l’une des caractéristiques de la Coupe Diane Lacombe de s’ouvrir à des débutants qui n’ont jamais fait de compétition. Cet aspect promotionnel de l’événement pour la natation polynésienne a attiré samedi une soixantaine de jeunes nageurs qui devaient participer à deux des quatre 50 mètres proposés en nage libre, brasse, papillon et dos.

Challenge et record pour Déotille Videau



Les licenciés de la Fédération tahitienne de natation des catégories avenirs à seniors rentraient en scène à 19 heures dans le bassin de Tipaerui. Un horaire inhabituel pour les nageurs qui n’ont pas l’habitude d’œuvrer en nocturne et pour le public qui a pu profiter d’une ambiance soutenue avec la présence d’une animatrice, d’un DJ et d’un espace restauration. Les 120 engagés au Challenge trois nages devaient alors participer à trois des quatre 50 mètres proposés, le classement de la Coupe Diane Lacombe s’établissant par addition des points obtenus sur chaque nage selon une table de cotation dans les différentes catégories d’âge.



Le temps fort sportif de la soirée a été le record de Polynésie battu par Déotille Videau sur 50 mètres papillon en 28’’ 70. La sociétaire du CNP a confirmé son excellente campagne des Championnats de France juniors début avril à Rennes où elle a atteint trois finales A en 16-18 ans, battu trois records de Polynésie et obtenu deux qualifications pour les Championnats de France élite. Prochain rendez-vous d’importance en mai pour Déotille Videau et pour tous les nageurs locaux qui s’y sont qualifiés, les Championnats de Nouvelle-Zélande.



Cédric Meynard, le président du CNP, a logiquement tiré un bilan positif de l’événement : “On voulait innover cette année en proposant une partie de la Coupe Diane Lacombe en nocturne. Le temps s’est heureusement arrangé dans la journée et l’événement a été une grande fête pour la natation tahitienne avec une superbe ambiance. C’était le but recherché car la Coupe Diane Lacombe a d’abord un objectif promotionnel pour la natation locale et c’est pour cela que la première partie du programme proposait des courses à des nageurs non licenciés. Ce fut à mon sens un bel hommage à Diane Lacombe et plus largement à la famille Lacombe avec Pierre et Moeata, les parents de Diane et Laurence, qui ont beaucoup œuvré pour la natation polynésienne, et à Didier Lequeux, membre du CNP qui fut à l’origine de la création de la Coupe Diane Lacombe.”



Prochain rendez-vous en lagon pour les spécialistes de l’Open Water dimanche au PK 18 à Punaauia.



Patrice Bastian

ENCADRE

Diane Lacombe, une légende

Surnommée le “Golden Fish”, Diane Lacombe, tragiquement décédée en 1999, fut une étoile de la natation polynésienne. Née en 1976 et formée au Cercle des nageurs de Polynésie, elle suit les traces de sa sœur Laurence Lacombe et rejoint à 14 ans le stade Poitevin à Poitiers pour poursuivre son rêve. En 1991, elle illumine les Jeux du Pacifique Sud à Port Moresby avec dix médailles d’or. Un an plus tard, elle devient championne de France du 100 m dos et entre dans l’histoire comme la première nageuse polynésienne à participer aux Jeux olympiques, à Barcelone, en 1992. Plus de trois décennies plus tard, Diane Lacombe détient encore plusieurs records de Polynésie et continue d’inspirer chaque jeune nageur du Fenua.

Résultats Challenge trois nages

DAMES

*Seniors

1. Jeanne-Colombine Videau (CNP) 2 246 pts

*Juniors 2,3,4

1. Déotille Videau (CNP/CPP) 3 276 pts

2. Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 3 164 pts

3. Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 2 977 pts

*Juniors 1,2

1. Ragihei-Kura Timo (I Mua) 2 943 pts

2. Lola Bonnard (FSN) 2 881 pts

3. Tess VinhTung (I Mua) 2 522 pts

*Benjamines

1. Manavai Tefaaroa Mancon (CNP) 2 453 pts

2. Hikianalia Kavee (CNP) 2 343 pts

3. Kamalani Tchang (CNP) 2 308 pts

*Avenirs

1. Vaikehau Defaix (FSN) 1 834 pts

2. Hine Cartron (CNP) 1 371 pts

3. Anae Liu-Sing (CNP) 1 114 pts



MESSIEURS

*Seniors

1. Naël Roux (Saint-Raphaël) 3 406 pts

2. Teiva Gehin (I Mua) 3 340 pts

3. Vianney Videau (CNP) 2 382 pts

*Juniors 2,3,4

1. Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 3 212 pts

2. Sosthène Videau (CNP/CPP) 3 171 pts

3. Matteo Baffert (CNP/CPP) 3 111 pts

*Juniors 1,2

1. Paolo Grolli (CNP/CPP) 2 788 pts

2. Toahei Tihoni (CNP/CPP) 2 752 pts

3. Lysandre Gronier (OLP) 2 570 pts

*Benjamins

1.Teraiarii Falchetto (I Mua) 2 653 pts

2. Heiva Cartron (CNP) 2 564 pts

3. Malachy Adams (OLP) 2 398 pts

*Avenirs

1. Kuriri Teihotu (I Mua) 1 464 pts

2. Noah Chebret (CNP) 1 431 pts

3. Raphaël Meynard (CNP) 1 331 pts

