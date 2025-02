Natation – Saison lancée dans le bassin de Tipaerui

Tahiti, le 3 février 2025 - La Fédération tahitienne de natation a ouvert son calendrier 2025 avec le Meeting 1 qui s’est tenu à la piscine Tipaerui ce week-end. La saison sera marquée comme de coutume par des rendez-vous nationaux et internationaux et notamment par les Mini-Jeux de Palau qui débuteront fin juin et où la natation sera pour la première fois au programme de l’événement.



La Fédération tahitienne de natation (FTN) a lancé sa saison 2025 samedi et dimanche à la piscine Tipaerui après près de deux mois de trêve, mais cela faisait déjà quelques semaines que les clubs et le Centre de performance polynésien (CPP) avaient repris leurs activités. Soulignons que le CPP est de nouveau dirigé par Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN, l’entraîneur embauché en métropole en septembre dernier n’ayant pas donné satisfaction.





Comme de coutume pour une reprise de saison, il ne fallait pas s’attendre à des performances de référence ce week-end, dans la mesure où les nageurs et ceux de l’élite en particulier sont programmés pour être au top de leur forme au moment d’aborder les rendez-vous nationaux et internationaux. Cela implique bien sûr de réaliser les temps de qualification pour les échéances en question et les nageurs qui en sont potentiellement capables devraient vite monter en régime dans les semaines à venir.



Et certains d’entre eux affichent déjà un bon degré de forme. C’est le cas de Sosthène Videau, qui a réalisé des performances intéressantes en brasse et qui a déjà signé des chronos qualificatifs pour les Championnats de Nouvelle-Zélande élite au mois de mai, auxquels Tahiti devrait participer. À noter également la montée en puissance de Mathéo Baffert, qui progresse régulièrement depuis son intégration au CPP en août dernier et qui a notamment réalisé un chrono de qualité (2’ 17’’ 11) sur 200 m dos.

Entretenir la dynamique dans la continuité de 2024



Un retour remarqué ce week-end en compétition, celui de Teiva Gehin qui envisage de participer aux Mini-Jeux alors qu’il avait décidé de couper avec la natation depuis quelques mois. Le nageur de I Mua semble déjà bien affûté, en témoignent ses succès sur 50 et 100 m dos. En revanche, Keha Desbordes manquera à l’appel lors des prochains rendez-vous, celui-ci s’étant expatrié en Nouvelle-Zélande pour trois mois où il se consacrera exclusivement à la natation. Les Déotille Videau, Heimaruiti Bonnard, Hawaiki Moro, Enzo Kernivinen ou Enoa Vial étaient en revanche bien présents pour donner du relief au Meeting.



Objectif majeur pour la natation tahitienne cette saison, les Mini-Jeux de Palau (29 juin-7 juillet) qui marquent une grande première pour la discipline qui n’avait encore jamais figuré au programme de l’événement. Michel Sommers, le président de la Fédération tahitienne de natation, fait le point : “On mise sur la jeunesse pour préparer les Mini-Jeux de Palau en juillet avec pour objectif, à plus long terme, les Jeux du Pacifique de 2027 à Tahiti. On a une belle équipe de jeunes au sein du CPP, toujours entourés de quelques anciens présents à Tahiti et on compte aussi sur nos nageurs qui sont à l’extérieur comme Naël Roux ou Keha Desbordes pour renforcer nos sélections. Et on continue aussi à préparer les différents Championnats de France élite et jeunes en articulant nos compétitions en vue des qualifs nationales. 2024 a été une belle année pour la natation tahitienne avec cinq nageurs qui se sont qualifiés pour les Championnats de France élite, un record sur lequel on doit s’appuyer pour entretenir la dynamique.”



Prochain rendez-vous du calendrier de la FTN dès samedi et dimanche prochains avec la Coupe Guy d’Esposito.



Patrice Bastian

Résultats

Les vainqueurs



DAMES

- 50 m NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 28’’ 03

- 100 m NL : Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) 1’ 01’’ 26

- 200 m NL : Hawaiki Moro (OLP) 2’ 22’’ 69

- 400 m NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 4’ 39’’ 88

- 800 m NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 9’ 45’’ 75

- 50 m brasse : Heimiti Bertrand (I Mua) 37’’ 84

- 100 m brasse : Enola Loaec (CNP) 1’ 25’’ 75

- 200 m brasse : Hawaiki Moro (OLP) 3’ 09’’ 13

- 50 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 29’’ 19

- 100 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 06’’ 63

- 200 m papillon : Camille Meynard (CNP) 3’ 03’’ 15

- 50 m dos : Déotille Videau (CNP/CPP) 31’’ 79

- 100 m dos : Jeanne-Colombe Videau (CNP) 1’ 21’’ 52

- 200 m dos : Hawaiki Moro (OLP) 2’ 47’’ 41

- 200 m 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 29’’ 77

- 400 m 4 nages : Déotille Videau (CNP/CPP) 5’ 18’’ 34

- 4 x 50 m 4 nages : OLP 2’ 13’’ 85

- 4 x 50 m NL : OLP 1’ 56’’ 67



MESSIEURS

- 50 m NL : Sosthène Videau (CNP/CPP) 24’’ 95

- 100 m NL : Mathéo Baffert (CNP/CPP) 57’’ 47

- 200 m NL : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 2’ 06’’ 04

- 400 m NL : Enoa Vial (CNP/CPP) 4’ 32’’ 94

- 800 m NL : Enoa Vial (CNP/CPP) 9’ 08’’ 55

- 1500 m NL : Enoa Vial (CNP/CPP) 17’ 42’’ 71

- 50 m brasse : Sosthène Videau (CNP/CPP) 31’’ 48

- 100 m brasse : Sosthène Videau (CNP/CPP) 1’ 08’’ 53

- 200 m brasse : Sosthène Videau (CNP/CPP) 2’ 29’’ 70

- 50 m papillon : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 26’’ 88

- 100 m papillon : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 1’ 00’’ 30

- 200 m papillon : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 2’ 20’’ 16

- 50 m dos : Teiva Gehin (I Mua) 27’’ 44

- 100 m dos : Teiva Gehin (I Mua) 1’ 02’’ 34

- 200 m dos : Mathéo Baffert (CNP/CPP) 2’ 17’’ 11

- 200 m 4 nages : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 2’ 20’’ 30

- 400 m 4 nages : Enzo Kernivinen (CNP/CPP) 5’ 00’’ 45

- 4 x 50 m 4 nages : CNP 1’ 53’’ 42

- 4 x 50 m NL : OLP 1’ 42’’ 67

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 3 Février 2025 à 16:35 | Lu 345 fois