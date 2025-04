Natation - Naël Roux et Enoa Vial marquent le meeting

Tahiti, le 31 mars 2025 - Le deuxième meeting 50 mètres de la saison s’est déroulé samedi et dimanche à la piscine de Tipaerui. L’événement a été notamment marqué par la présence de Naël Roux, l’un des ténors de la natation locale qui est revenu s’installer au Fenua. À noter également la performance d’Enoa Vial qui a réalisé un temps de qualification pour les Mini-Jeux de Palau sur 1 500 mètres nage libre.



La natation locale masculine a retrouvé des forces vivres qui lui permettent de densifier la qualité de ses compétitions. Si Keha Desbordes est parti pour quelques mois en Nouvelle-Zélande, Teiva Gehin, qui avait un temps mis un terme à sa carrière de nageur, a repris le chemin des bassins depuis quelques semaines et le meeting 50 mètres de ce week-end a été enrichi par la présence de Naël Roux. Celui-ci a en effet fait le choix d’écourter son expérience au Creps de Saint-Raphaël pour cause d’adaptation difficile en métropole et de revenir à Tahiti pour s’y ressourcer. Le jeune homme s’en explique : “J’ai eu du mal à m’adapter à la France et j’ai préféré revenir pour être mieux dans ma tête et pour pouvoir performer. Je pense que ce n’est pas vraiment un coup d’arrêt dans ma carrière de nageur et je crois même que ça peut être un tremplin car à 18 ans, qui est un âge charnière dans le domaine sportif, soit on arrête, soit on continue, mais en étant généralement plus fort et plus mature qu’avant. Je suis satisfait de mes chronos aujourd’hui dans la mesure où je n’ai repris sérieusement l’entraînement que depuis une semaine après m’être entraîné en dilettante à Saint-Raphaël ces dernières semaines sachant que j’allais rentrer à Tahiti. Mon gros objectif maintenant, ce sont les Mini-Jeux où j’espère bien faire honneur à Tahiti.”



Sur ce que l’on a constaté ce week-end, ce devrait être le cas car Naël Roux a enchaîné les succès et réalisé des chronos intéressants malgré le recul pris avec l’entraînement pendant un temps. Son retour va en outre créer de l’émulation chez ses principaux adversaires. Mais le chrono marquant du week-end est à mettre à l’actif d’Enoa Vial qui a nagé son 1 500 m nage libre en 16’ 57’’ 36, soit un temps de qualification pour les Mini-Jeux de Palau, la barre étant placée à 17’ 00’’. Le nageur du CNP et du CPP ne cesse de progresser.

Déotille Videau et Paolo Grolli aux France juniors



Intéressant également d’observer les performances de Déotille Videau et Paolo Grolli qui partent cette semaine à Rennes en compagnie de Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation et responsable du Centre de performance polynésien (CPP). Au programme, une semaine de stage pour les deux nageurs qui ont réalisé des chronos qualificatifs pour les Championnats de France juniors programmés du 15 au 20 avril et qui ont semblé bien affûtés ce week-end. D’autres avaient aussi signé des chronos de qualification, tel Heimaruiti Bonnard ou Enoa Vial, mais l’élite tahitienne devant participer aux Championnats de Nouvelle-Zélande fin mai, certains ont dû faire un choix entre rendez-vous national et océanien.



En l’absence temporaire de Sylvain Roux au sein du CPP, Frédéric Barale, cadre technique national et notamment responsable de l’équipe de France eau libre, va œuvrer au sein du CPP pendant une quinzaine de jours. Le CPP faisant partie du programme de performance fédérale, la Fédération française de natation délègue chaque année l’un de ses cadres techniques.



Rendez-vous national, international et Mini-Jeux, l’élite de la natation tahitienne va rester sous pression ces prochains mois.



Patrice Bastian



Les vainqueurs

DAMES

- 50 m NL : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 28’’ 36

- 100 m NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 02’’ 08

- 200 m NL : Hawaiki Moro (OLP) 2’ 22’’ 20

- 400 m NL : Déotille Videau (CNP/CPP) 4’ 47’’ 98

- 800 m NL : Manavai Tefaaroa Mancon (CNP/CPP) 11’ 06’’ 22

- 50 m brasse : Heimiti Bertrand (I Mua) 37’’ 46

- 100 m brasse : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 19’’ 40

- 200 m brasse : Enola Loaec (CNP) 3’ 00’’ 24

- 50 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 29’’ 06

- 100 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 1’ 05’’ 36

- 200 m papillon : Déotille Videau (CNP/CPP) 2’ 27’’ 32

- 50 m dos : Vaihau Taumihau-Gatien (I Mua) 33’’ 13

- 100 m dos : Teramavai Jisson (OLP) 1’ 26’’ 97

- 200 m dos : Vaikehau Defaix (FSN) 3’ 01’’ 92

- 200 m 4 nages : Enola Loaec (CNP) 2’ 43’’ 04

- 400 m 4 nages : Enola Loaec (CNP) 5’ 51’’ 37



HOMMES

- 50 m NL : Naël Roux (Saint-Raphaël) 24’’ 48

- 100 m NL : Naël Roux (Saint-Raphaël) 53’’ 30

- 200 m NL : Sosthène Videau (CNP/CPP) 2’ 05’’ 56

- 400 m NL : Manea Teriierooiterai (OLP) 4’ 31’’ 90

- 800 m NL : Enoa Vial (CNP/CPP) 8’ 47’’ 10

- 1500 m NL : Enoa Vial (CNP/CPP) 16’ 57’’ 36

- 50 m brasse : Naël Roux (Saint-Raphaël) 30’’ 25

- 100 m brasse : Naël Roux (Saint-Raphaël) 1’ 07’’ 45

- 200 m brasse : Oscar Busset (I Mua) 2’ 51’’ 36

- 50 m papillon : Naël Roux (Saint-Raphaël) 25’’ 61

- 100 m papillon : Naël Roux (Saint-Raphaël) 58’’ 49

- 200 m papillon : Paolo Grolli (CNP/CPP) 2’ 31’’ 51

- 50 m dos : Teiva Gehin (I Mua) 27’’ 00

- 100 m dos : Teiva Gehin (I Mua) 1’ 00’’ 29

- 200 m dos : Mathéo Baffert (CNP/CPP) 2’ 18’’ 17

- 200 m 4 nages : Sosthène Videau (CNP/CPP) 2’ 15’’ 89

- 400 m 4 nages : Mathéo Baffert (CNP/CPP) 5’ 04’’ 85

