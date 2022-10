Natation : Les Tahitiens cumulent les titres et les podiums à Nouméa

Tahiti, le 2 octobre 2022 - La 1re édition du Meeting international de Nouméa organisé ce week-end dans le bassin du Ouen Toro a été prolifique pour la natation tahitienne. Le Centre de Performance Polynésien (CPP) et ses dix représentants ont enchaîné les podiums et décroché neuf titres dont six pour Naël Roux.



Près de 200 nageurs ont participé ce week-end au 1er Meeting international de Nouméa. Parmi eux, dix nageurs membres du Centre de Performance Polynésien, support de la Fédération tahitienne de natation (FTN) pour l’accès au haut niveau, avaient fait le déplacement en Nouvelle-Calédonie avec un groupe dont plusieurs des nageurs s’étaient déjà distingués aux Championnats de France jeunes et juniors au mois de juillet. Et la natation tahitienne a encore confirmé sa bonne dynamique à Nouméa, dans un contexte certes moins relevé qu’aux Championnats de France, mais tout de même d’un bon niveau car la natation calédonienne est réputée pour la qualité de ses meilleurs nageurs.



Les quelques Néo-zélandais attendus n’ont pas fait le déplacement contrairement à une petite délégation du Vanuatu. Les protégés de Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN et responsable du CPP et d’Anis Billi entraîneur au CPP, tous deux encadrant le groupe à Nouméa, ont enchaîné les épreuves mais aussi les podiums, les Tahitiens y montant à 26 reprises dont neuf fois sur la plus haute marche.

Naël Roux amasse de l’or A titre individuel, Naël Roux s’est particulièrement distingué en étant le nageur le plus titré de l’événement avec cinq médailles d’or individuelles agrémentées d’une sixième victoire en relais. Le sociétaire du CNP a dominé la nage libre chez les messieurs et la brasse en partie. Naël Roux a capitalisé 10 podiums. Teiva Gehin vainqueur du 50 m. dos et en bronze sur 100 m. brasse et Rohutu Teahui qui est monté à trois reprises sur la deuxième marche d’un podium en dos, ont aussi fait honneur à la natation de même que Enzo Kernivinen et Kelian Soulière Becart qui ont enrichi la récolte tahitienne avec une médaille de bronze. Et si Sosthène Videau et Enoa Vial n’ont pas obtenu de médailles, ils ont disputé des finales et aussi porté haut les couleurs tahitiennes.



Performances majeures également pour les trois féminines du CPP qui ont cumulé dix podiums dont trois titres. Heimaruiti Bonnard et Déotille Videau ont obtenu un titre individuel chacune et ont participé à la victoire tahitienne lors du relais 4 x 50 mètres 4 nages mixtes. Ragihei-Kura Timo s’est paré de deux médailles d’argent.



Le groupe du CPP va poursuivre cette semaine le stage entamé la semaine dernière à raison de deux séances quotidiennes dont une en collaboration avec des nageurs calédoniens. Car outre le Meeting international, l’objectif du déplacement était de renforcer les liens des natations tahitienne et calédonienne. La délégation du CPP sera de retour au fenua vendredi, la venue à Tahiti de deux clubs calédoniens étant programmée en janvier 2023.

Les podiums DAMES

*Or

-Heimaruiti Bonnard : 50 m. dos (34’’ 80)

-Déotille Videau : 200 m. dos (2’ 24’’ 85)



*Argent

-Déotille Videau : 400 m. NL (4’ 50’’ 99), 200 m. 4 nages (2’ 33’’ 18)

-Ragihei-Kura Timo : 100 m. brasse (1’ 22’’ 04), 200 m. brasse (2’ 56’’ 69)

-Heimaruiti Bonnard : 200 m. NL (2’ 19’’ 64)



*Bronze

-Déotille Videau : 200 m. brasse (2’ 56’’ 78)

-Heimaruiti Bonnard : 100 m. NL (1’ 03’’ 95)



MESSIEURS

*Or

-Naël Roux : 200 m. NL (2’ 01’’ 25), 400 m. NL ( 4’ 12’’ 04), 1500 m. NL (16’ 54’’ 64), 100 m. brasse (1’ 08’’ 93), 200 m. brasse (2’ 41’’ 51)

-Teiva Gehin : 50 m. dos (28’’ 59)



*Argent

-Naël Roux : 50 m. brasse (31’’ 97), 100 m. papillon (59’’ 80), 200 m. 4 nages (2’ 16’’ 01)

-Rohutu Teahui : 50 m. dos (29’’ 02), 100 m. dos (1’02’’ 74), 200 m. dos (2’ 20’’ 57)



*Bronze

-Naël Roux : 100 m. NL (55’’ 30)

-Teiva Gehin : 100 m. brasse (1’ 11’’ 56)

-Enzo Kernivinen : 400 m. NL (4’ 28’’ 40)

-Kelian Soulière Becart : 1500 M. NL (18’ 17’’ 36)



RELAIS

*Or

Tahiti CPP (T. Gehin, N. Roux, D. Videau, H. Bonnard) : 4 x 50 m. 4 nages mixtes (1’ 58’’ 51)



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 2 Octobre 2022 à 14:50 | Lu 252 fois