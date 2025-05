Natation – Les Championnats de Polynésie en tremplin

Tahiti, le 19 mai 2025 - La Fédération tahitienne de natation (FTN) a organisé ses Championnats de Polynésie 2025 de vendredi à dimanche à la piscine Tipaerui. Le rendez-vous a surtout servi de préparation pour les nageurs de l’élite qui participeront cette semaine aux Championnats de Nouvelle-Zélande et dont le principal objectif est fixé à fin juin avec les Mini-Jeux du Pacifique à Palau.



L’édition 2025 des Championnats de Polynésie de natation qui a réuni 155 participants n’a pas bousculé les tablettes des temps de référence mais ce ne fut nullement surprenant dans la mesure où le rendez-vous s’inscrivait en partie dans une phase de préparation pour l’élite. L’événement a tout de même permis de constater que la natation locale dispose d’un réservoir de jeunes nageurs prometteurs ce que confirme Sylvain Roux, le directeur technique de la FTN, qui a tiré le bilan des Championnats de Polynésie : “Il n’y a pas eu beaucoup de temps de référence de battus mais c’est logique dans la mesure où on est dans une saison où se met en place un changement de génération. Et puis les leaders n’ont pas forcément préparé les Championnats de Polynésie car il y a les Championnats de Nouvelle-Zélande qui arrivent et ensuite les Mini-Jeux du Pacifique où ils devront être au top de leur forme. C’est surtout chez les jeunes que le championnat a été intéressant et instructif. On a une génération montante très prometteuse avec Naherahau Teauroa qui est le fer de lance de la génération des 2010/2011 et il y aussi Paolo Grolli et Toahei Tihoni qui progressent bien et il y en a d’autres chez les jeunes qui ont un potentiel intéressant. Il faut qu’on continue à bien travailler car ces jeunes espoirs sont aptes à gonfler l’élite d’ici deux à trois ans.”



Deux temps de référence ont tout de même été établis ce week-end : un record de Polynésie battu vendredi en série par Déotille Videau sur 50 mètres papillon en 28’’ 56 (record qu’elle avait déjà amélioré en avril aux Championnats de France juniors) ; l’autre performance majeure ayant été établie par Naherehau Yun Teauroa, le jeune licencié de l’OLP et du CPP qui améliore la MP 14 ans sur 200 m. 4 nages en 2’ 23’’ 28 (une MP qui datait de plus de 10 ans). Avec respectivement cinq et quatre titres, Déotille Videau et Enoa Vial ont marqué de leur empreinte les Championnats de Polynésie 2025 chez les femmes et les hommes.



La Nouvelle-Zélande avant Palau



Naël Roux s’est imposé dans sept épreuves mais étant toujours licencié à Saint-Raphaël en métropole il ne pouvait prétendre au titre de champion de Polynésie. Un retour remarqué aussi, celui de Rohutu Teahui promis à un grand avenir en natation et passé par Dubai et la Bourgogne mais qui avait pris du recul avec la compétition depuis quelques mois qu’il est de retour au Fenua. Rohutu a fait le déplacement avec son club du Tapioi de Raiatea et s’est imposé sur le 50 m. dos mais toujours licencié à Chalon-sur Saône, il ne pouvait pas non plus prétendre au titre.



Huit nageurs (Déotille Videau, Heimaruiti Bonnard, Naël Roux, Manea Teriierooiterai, Enoa Vial, Sosthène Videau Enzo Kernivinen et Matheo Baffert) ont pris la direction d’Auckland dimanche soir en compagnie de Sylvain Roux. Ils participeront aux Championnats Elite de Nouvelle-Zélande à partir de jeudi et ils y seront rejoints par Keha Desbordes qui s’entraînent depuis plusieurs mois en terre kiwi. La concurrence sera relevée mais c’est bien le but recherché pour préparer les sélectionnés qui participera aux Mini-Jeux de Palau. Premier objectif pour les nageurs tahitiens : se qualifier pour des finales et pourquoi pas y décrocher des podiums. Tous les nageurs présents à Auckland participeront aux Mini-Jeux à l’exception de Enzo Kernivinen et Matheo Baffert. Lili Paillise et Nicolas Vermorel qui nagent en France viendront renforcer les sélections à Palau, Hawaiki Moro et Toki Temaiana étant aussi du voyage. Le rendez-vous d’Auckland constitue une étape importante dans l’optique des Mini-Jeux et des ambitions que pourront nourrir les sélections tahitiennes à Palau.



Patrice Bastian



Les champions de Polynésie



FEMMES

-Déotille Videau (CNP/CPP) : 200 NL, 800 NL, 50 papillon, 50 dos, 200 4 nages

-Hawaiki Moro (OLP) : 200 dos, 200 papillon, 400 4 nages

-Heimaruiti Bonnard (OLP/CPP) : 50 NL, 100 NL

-Enola Loaec (CNP) :100 et 200 brasse

-Manavai Tefaaroa Mancon (CNP/CPP) : 400 NL

-Heimiti Bertrand (I Mua) : 50 brasse

-Ragihei-Kura Timo (I Mua) 100 papillon

-Temanavai Jisson (OLP) : 100 dos

-Kamalani Tchang (CNP) : 1500 NL

-I Mua : 4 x 50 NL, 4 x 100 NL



HOMMES

-Enoa Vial (CNP/CPP) : 400 NL, 800 NL 1500 NL, 200 4 nages

-Enzo Kernivinen (CNP/CPP) : 50 papillon, 100 papillon, 200 papillon

-Manea Teriierooiterai (OLP) : 50 NL, 100 NL, 200 NL

-Oscar Busset (I Mua) : 50 brasse, 100 brasse

-Sosthène Videau (CNP/CPP) : 100 dos

-Paolo Grolli (CNP) : 50 dos

-Naherehau Yun Teauroa (OLP/CPP) : 400 4 nages

-Théophane Videau (CNP) : 200 brasse

-I Mua : 4 x 50 NL

-OLP : 4 x 100 NL



Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 19 Mai 2025 à 16:37 | Lu 186 fois