

Natation – Le CNP s’impose aux Interclubs

Tahiti, le 16 novembre 2025 - La piscine Pater a accueilli samedi et dimanche les Interclubs toutes catégories 2025 en bassin de 25 mètres. Le club de I Mua y réalise le meilleur total chez les dames, le Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP) s’imposant chez les messieurs. Succès au classement général final du Cercle des Nageurs de Polynésie devant I Mua et l’Olympique de Pirae (OLP).



Ambiance très festive comme d’habitude aux Interclubs. Ambiance survoltée même par instant dans et autour du bassin de la piscine Pater samedi et dimanche. La réunion a commencé samedi après-midi par un défilé des clubs qui ont proposé un show traditionnel avec danse et chant, cela donnant le ton de l’ambiance qui a régné à la piscine Pater tout au long de l’événement.



La compétition a mis en scène six équipes chez les dames et onze chez les messieurs, chaque équipe étant représentée par 10 participants et ce sont donc au total 170 nageurs qui ont animé l’Interclub 2025 toutes catégories. Quatre clubs étaient en lice, I Mua représenté par six équipes femmes et hommes, le même nombre pour l’OLP, le CNP ayant engagé trois équipes et Fenua Sauvetage Natation (FSN) deux. Le club vainqueur au général devant être déterminé par l’addition des points des nageurs et nageuses des meilleures équipes de chaque club.



Ces Interclubs sont une compétition d’audience régionale mais aussi nationale dans la mesure où toutes les régions françaises métropolitaines et d‘outre-mer organisaient leur réunion ce week-end. Ce rendez-vous donne lieu à un classement national qui sera publié ultérieurement. Les nageurs sont particulièrement motivés pour défendre les couleurs de leur club tant ceux de l’élite que les jeunes, l’Interclubs ayant bien une dimension collective, les anciens n’hésitant pas à venir prêter main forte à leur club de cœur tel l’emblématique Rainui Teriipaia qui s’est couvert d’or lors des six Jeux du Pacifique auxquels il a participé et qui est venu soutenir I Mua. Au programme, dix épreuves individuelles dans différentes nages et distances ainsi que trois relais.

Deux performances de référence pour les Videau



Vainqueur des Interclubs 2024, I Mua est longtemps resté dans la course à la victoire ce week-end, mais c’est bien le CNP qui a fait la différence en fin de réunion, l’OLP n’étant pas loin non plus. L’équipe 1 de I Mua a réalisé le meilleur total chez les dames, le CNP 1 en faisant autant chez les messieurs mais avec une faible avance sur l’OLP 1. Au général, le Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP) s’impose en passant la barre des 24 000 points. Un total qui devrait lui permettre d’obtenir un classement honorable à l’échelle nationale ce qui devrait aussi être le cas de I Mua et de l’OLP.



Deux temps forts ce week-end au niveau des chronos, la MP 18 ans améliorée par Sosthène Videau samedi sur 200 mètres 4 nages en 2’ 06'' 49, sa sœur Déotille battant son propre record de Polynésie dimanche sur 200 mètres papillon en 2’ 14’’ 31. Cédric Meynard, le président du CNP, s’est évidemment montré satisfait de la tournure des événements : “C’était chaud pendant tout le week-end mais on a réussi à conforter notre victoire sur la fin. Le rendez-vous de l’Interclub est un bon indicateur pour situer la qualité du travail effectué au sein des clubs et c’est une grande satisfaction pour le président que je suis, mon bureau, les techniciens et les nageurs du CNP d’avoir remporté l’Interclubs cette année. On vit une belle saison et on a plusieurs nageurs qui vont partir aux Championnats de France benjamins et juniors pour ceux qui sont au CPP. On a des coaches de valeur, des nageurs motivés et on bénéficie d’un environnement dynamique grâce au travail de la fédération et du CPP et cela explique la réussite du CNP et plus largement de la natation tahitienne.”

The Channel Race samedi



La suite du calendrier de la Fédération tahitienne de natation sera consacrée à de l’eau libre samedi prochain avec le deuxième volet de la Tahiti Swimming Dream 2025. The Channel Race proposera la traversée Taha’a-Raiatea sur une distance de 5,4 km. De 25 à 30 nageurs de Tahiti font le déplacement dont le recordman de l’épreuve Naël Roux. Au programme ensuite, les 6 heures de Papeete le vendredi 28 novembre à la piscine de Tipaerui, une compétition organisée par l’Olympic de Pirae avec le partenariat de la Fédération tahitienne de natation et la mairie de Papeete au profit du Téléthon. Le lendemain, la piscine Pater accueillera un meeting sur 25 mètres. À plus longs termes, la natation locale sera concernée par des échéances nationales en décembre, les Championnats de France juniors pour lesquels se sont qualifiés Déotille Videau, Sosthène Videau, Enoa Vial, Paolo Grolli et Naherehau Yun Teauroa et les Championnats de France benjamins auxquels participeront une dizaine de jeunes Tahitiens.



Patrice Bastian

Les podiums par équipes

Dames (6 équipes)

1. I Mua 11 454 pts

2. CNP 1 11 090 pts

3. OLP 1 10 476 pts

Messieurs (11 équipes)

1. CNP 1 13 399 pts

2. OLP 1 13 349 pts

3. I Mua 1 12 407 pts

Clubs (Dames + Messieurs)

1. CNP 24 489 pts

2. I Mua 23 861 pts

3. OLP 23 825 pts

4. FSN 11 507 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 16 Novembre 2025 à 15:17 | Lu 509 fois



