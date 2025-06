Natation – L’élite prend ses marques à Pater



Tahiti, le 15 juin 2025 - Le petit bassin (25 mètres) de la piscine Pater a accueilli samedi la Tahiti Cup réservée aux catégories avenirs et le Meeting Aito ouvert à toutes les catégories. L’occasion pour les membres de la sélection tahitienne qui participeront aux Mini-Jeux de Palau (29 juin-9 juillet) de s’affûter en petit bassin, dimension de la piscine qui servira de cadre aux Mini-Jeux.



Rares sont les compétitions en petit bassin à cette période de la saison, mais le retour à Pater samedi avait pour but de relancer les catégories avenirs, plus à l’aise en bassin de 25 mètres, et de mettre la sélection tahitienne dans les conditions de nage qui seront les siennes à Palau où les Mini-Jeux du Pacifique se dérouleront en bassin de 25 mètres. Les plus jeunes ont ouvert le programme samedi en début d’après-midi avec la Tahiti Cup, le Meeting Aito prenant le relais pour une compétition qui s’est terminée en nocturne.



Pour être classés au Meeting, les nageurs devaient participer à un 50, 100 et 200 mètres dans la même nage. Quasiment tous les participants se sont alignés sur les trois distances mais beaucoup sur des nages différentes. Une trentaine de nageurs femmes et hommes toutes catégories d’âge confondues se sont toutefois conformés au règlement de la compétition, la hiérarchie étant rapidement établie dans ces conditions. On y retrouvait notamment, parmi les lauréats, des partants pour Palau, à l’instar de Heimaruiti Bonnard, Déotille Videau, Hawaiki Moro et Sosthène Videau. Mais pour ces derniers, l’objectif samedi était d’abord de s’affûter en vue des Mini-Jeux, tout comme l’ensemble des sélectionnés qui ont ajusté leurs marques à Pater, les virages étant évidemment plus nombreux en petit bassin.



Sur la lancée d’une campagne réussie aux Championnats de Nouvelle-Zélande fin mai en grand bassin, la confiance est de mise au sein de la sélection tahitienne, d’autant qu’elle sera renforcée par Lili Paillisse et Nicolas Vermorel en provenance de métropole en vue des Mini-Jeux, et même si les chronos réalisés samedi n’ont pas été marqués par des temps de référence, ce qui n’était pas l’objectif du jour.

Ça se présente bien pour Palau



Sylvain Roux, le directeur technique de la Fédération tahitienne de natation, explique le mode de préparation de la sélection et les objectifs à Palau : “On a réalisé une très bonne campagne aux Championnats de Nouvelle-Zélande et c’est bien sûr très encourageant pour les Mini-Jeux. Tous les nageurs ont amélioré leurs records personnels et on a fait deux podiums avec Enzo Kernivinen en 17-18 ans qui a nagé 2’ 11’’ au 200 m papillon et Déotille Videau, 2e au 400 m 4 nages, qui est passée pour la première fois sous les 5 minutes en 4’ 59’’. On est en période de travail actuellement, ce qui explique que les performances soient moyennes aujourd’hui. On va attaquer la préparation finale en fin de semaine, on s’arrête à Brisbane pour peaufiner les réglages pendant cinq jours et après on entamera les Mini-Jeux. On y va avec des ambitions, comme d’habitude, d’autant que la Calédonie fait le déplacement avec une petite délégation, mais on va devoir composer avec des pays qui montent en natation comme Fidji, les Mariannes du Nord ou Tonga et leurs meilleurs éléments nagent en Australie ou en Nouvelle-Zélande. On manque de visibilité par rapport à ces adversaires, mais confiance quand même car nos jeunes ont bien progressé et on devrait normalement capitaliser des podiums et des titres.” La délégation tahitienne s’envolera lundi prochain pour débuter sa campagne des Mini-Jeux.



Ultime rendez-vous local de la première partie de saison, samedi, dans le grand bassin de Pater, avec la Webconfront@ation, une compétition ouverte à toutes les catégories mais qui s’adresse principalement aux benjamins car elle est qualificative pour les Championnats de France de la catégorie d’âge.



Patrice Bastian

Les vainqueurs du Meeting Aito



FEMMES

- NL benjamines : Manavai Tefaaora (CNP) 2 681 pts

- NL juniors : Heimaruiti Bonnard (OLP) 3 385 pts

- Brasse juniors : Déotille Videau (CNP) 3 161 pts

- Brasse seniors : Océane Vuviet (I Mua) 2 468 pts

- Dos benjamines : Ahinavai Ng Fok (OLP) 1 151 pts

- Dos juniors : Hawaiki Moro (OLP) 3 002 pts



HOMMES

- NL benjamins : Kay Teuru (OLP) 2 187 pts

- Brasse benjamins : Teraiarii Falchetto (I Mua) 2 700 pts

- Brasse juniors : Sosthène Videau (CNP) 3 438 pts

- Brasse seniors : Bernard Costa (CNP) 1 297 pts

- Papillon benjamins : Teauahi Teriitahi (OLP) 1 370 pts

- Papillons juniors : Rainui Chenon (OLP) 2 989 pts

- Dos benjamins : Malachy Adams (OLP) 2 600 pts

- Dos juniors : Enzo Kernivinen (CNP) 3 338 pts



La sélection pour les Mini-Jeux



FEMMES

- Déotille Videau (CNP)

- Lili Paillisse (AC Hyérois)

- Heimaruiti Bonnard (OLP)

- Hawaiki Moro (OLP)



HOMMES

- Nicolas Vermorel (CN Marseille)

- Naël Roux (St Raphaël)

- Keha Desbordes (OLP)

- Enoa Vial (CNP)

- Manea Teriierooiterai (OLP)

- Sosthène Videau (CNP)

- Toki Temaiana (MUC)

