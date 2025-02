Natation Heimaruiti Bonnard remporte la Coupe Guy d’Esposito

Tahiti, le 9 février 2025 - Le Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP) a organisé samedi à la piscine de Tipaerui la 52e édition de la Coupe Guy d’Esposito. Heimaruiti Bonnard (OLP) a réalisé le meilleur total de points et décroché le trophée 2025, une récompense qu’elle avait déjà obtenue en 2021. Teraiarii Falchetto (I Mua) et Haunoa Sommers (OLP) ont terminé dans le tiercé de tête.



La Coupe d’Esposito créée en 1972 (seule l’édition 2016 n’a pas eu lieu depuis) est dédié à la mémoire du premier conseiller technique régional de natation affecté en Polynésie française et cofondateur du Cercle des Nageurs de Polynésie (CNP) fondé en 1970. L’événement organisé par le CNP, désormais présidé par Cédric Meynard, a réuni 90 nageurs samedi. Le règlement de l’épreuve impose à tous les nageurs de participer à un 100 mètres NL et de s’engager sur une deuxième épreuve au choix, le classement final s’établissant par addition de points obtenus sur les deux nages. Des points déterminés par une table de cotation en fonction de l’âge et du chrono réalisé. Ce ne sont donc pas forcément les nageurs les plus expérimentés qui peuvent espérer remporter l’épreuve, les plus jeunes ayant également leur chance et le palmarès 2025 en a été en partie une illustration.



Vainqueur des deux dernières éditions avec le record de points (1.772) de toute l’histoire de la Coupe Guy d’Esposito, Rohutu Teahui absent samedi ne pouvait prétendre remporter définitivement le grand trophée de l’épreuve qui est offert aux nageurs ayant gagné la Coupe d’Esposito trois années d’affilées. Laurence et Diane Lacombe, Melissa Milot, Lacken Malateste, Karl Noble et Teavatea Wong avaient réalisé cette performance par le passé.



Heimaruiti Bonnard et Teraiarii Falchetto capitalisent



La réunion a débuté par les séries du 100 m. NL, distance imposée pour tous. Heimaruiti Bonnard y a en partie construit son succès en obtenant 761 pts, soit le meilleur score en nageant en 1’ 00’’ 29. Déotille Videau (723 pts) et Haunoa Sommers (710 pts) étaient également bien lancés avant la suite du programme qui proposait la deuxième nage au choix. Celle-ci a permis au benjamin Teraiarii Falchetto de bien gonfler son total de points, le jeune nageur de I Mua étant le seul à dépasser les 700 points en marquant 704 points sur son 100 m. brasse qu’il a bouclée en 1’ 19’’ 39. Enoa Vial (CNP) sur 800 m. NL, Paolo Grolli (CNP) sur 200 m. dos et Paol Lorzil (CNP) sur 1500 m. NL ont aussi engrangé des points conséquents sur la deuxième épreuve. Mais au classement final toutes catégories, c’est bien Heimaruiti Bonnard qui remporte la Coupe d’Esposito avec un total de 1.344 pts (583 pts au 200 m. NL). Teraiarii Falchetto et Haunoa Sommers dépassaient aussi les 1.300 points soit 1.318 pour Falchetto 2e et 1.303 pour Sommers 3e.



Déotille Videau a fini au pied du podium avec 1.297 pts. Heimaruiti Bonnard est une habituée du podium de l’épreuve, vainqueur en 2021 et deuxième en 2023 et 2024. À noter aussi les bons résultats de Fenua Sauvetage Natation, club plus axé sur les catégories Avenirs à l’exemple de Vaikehau Defaix auteur d’un total de points (909) très intéressant chez les filles. Rappelons également que la natation tahitienne a été distinguée jeudi dernier lors du Aito Tu’aro organisée par la COPF et qui récompense les meilleurs sportifs et membres des encadrements, Enoa Vial remportant le trophée en espoir et Melissa Payen celui de la catégorie engagement sociétal par le biais du dispositif Vaimane’e qui gère un bassin mobile itinérant. Prochain rendez-vous de la natation locale dès samedi à Tipaerui avec un événement consacré au sauvetage sportif et organisé par Fenua Sauvetage Natation.



Patrice Bastian

Résultats

Les podiums



Toutes catégories

1. Heimaruiti Bonnard (OLP) 1344 pts

2. Teraiarii Falchetto (I Mua) 1318 pts

3. Haunoa Sommers (OLP) 1303 pts

Avenirs filles

1. Vaikehau Defaix (FSN) 909 pts

2. Hine Cartron (CNP) 617 pts

3. Romy Busset (I Mua) 498 pts

Avenirs garçons

1. Léo Hanssler (FSN) 564 pts

2. Raphaël Meynard (CNP) 515 pts

3. Kuriri Teihotu (I Mua) 496 pts

Benjamines

1. Kamalani Tchang (CNP) 985 pts

2. Manavai Tefaaora Mancon (CNP) 946 pts

3. Hikianalia Kavee (CNP) 878 pts

Benjamins

1. Teraiarii Falchetto (I Mua) 1318 pts

2. Malachy Adams (OLP) 1130 pts

3. Jules-Evan Mandilou Lee (CNP) 1130 pts

Juniors 1-2 filles

1. Lola Bonnard (FSN) 1122 pts

2. Tess Vinh Tung (I Mua) 712 pts

3. Camille Meynard (CNP) 695 pts

Juniors 1-2 garçons

1. Haunoa Sommers (OLP) 1303 pts

2. Paolo Grolli (CNP) 1263 pts

3. Toahei Tihoni (CNP) 1197 pts

Juniors/Seniors filles

1. Heimaruiti Bonnard (OLP) 1344 pts

2. Déotille Videau (CNP) 1297 pts

3. Hawaiki Moro (OLP) 958 pts

Juniors/seniors garçons

1. Enoa Vial (CNP) 1229 pts

2. Teiva Gehin (I Mua) 1202 pts

3. Sosthène Videau (CNP) 1185 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Lundi 10 Février 2025 à 08:20 | Lu 213 fois