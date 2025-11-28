

Natation – Déotille Videau enrichit son palmarès national

Tahiti, le 15 décembre 2025 - Cinq nageurs du Centre de performance polynésien, Déotille et Sosthène Videau, Enoa Vial, Paolo Grolli et Naherehau Yun Teauroa, ont participé aux Championnats de France juniors (14-17 ans) en petit bassin, qui ont eu lieu à Angers du 10 au 14 décembre. Déotille Videau s’y est distinguée en décrochant deux titres, mais la jeune fille de 16 ans y est habituée, elle qui possède déjà plusieurs titres de championne de France.



La natation tahitienne a confirmé à Angers son important potentiel chez les jeunes, les cinq nageurs du Centre de performance polynésien (CPP), rejoints en Anjou par Lili Paillisse, Enzo Kernivinen et Toki Temaiana qui poursuivent leur parcours de nageurs et étudiants en France mais qui restent disponibles pour les sélections tahitiennes, ont globalement réalisé de très bons championnats de France juniors en petit bassin. C’était attendu pour Déotille Videau qui s’alignait sur certaines distances avec les meilleurs chronos des engagés et qui a confirmé les pronostics. La nageuse du CNP et du CPP a décroché l’or sur 200 m papillon en établissant un nouveau record de Polynésie en 2’ 13’’ 71 et sur 400 m 4 nages et a poursuivi sa moisson avec de l’argent sur 100 m papillon et 200 m 4 nages. Sa distinction de sportive élite de l’année lors du ‘Aito Tū’aro, jeudi dernier, était amplement justifiée.

Déotille Videau vise les équipes de France



Déotille Videau, qui a décroché son premier titre national en 2021 aux Championnats de France jeunes et en a obtenu d’autres par la suite, poursuit sa progression, comme le confirme Michel Sommers, le président de la Fédération tahitienne de natation : “Déotille Videau a réalisé d’excellents Championnats de France mais ce n’est pas une surprise, ça s’inscrit dans son parcours de progression, mais c’est quand même une satisfaction de la voir confirmer son potentiel. Déotille a une force de travail qui lui a été inculquée au CPP par Sylvain Roux et cela explique en partie sa courbe de progression. Elle est pour l’instant dans sa construction personnelle et cela se passe bien à Tahiti, mais pour qu’elle passe à un niveau supérieur, cela doit-il se faire localement ou ailleurs dans des structures nationales ou internationales, c’est un sujet dont on discute avec Sylvain Roux et ses parents. Elle a un fort potentiel, elle n’arrête pas de battre des records et elle a encore de la marge qui doivent la conduire à haut niveau national, voire au-delà.” L’objectif, à terme, pour Déotille Videau est d’intégrer des sélections nationales. Elle en prend le chemin et cela pourrait se concrétiser en 2026.

Naherehau Yun Teauroa et Lili Paillisse sur un podium



Déotille Videau a fait briller les couleurs tahitiennes à Angers, mais Naherehau Yun Teauroa et Lili Paillisse ont aussi donné du crédit à la natation du Fenua, même si Lili Paillisse nage actuellement pour l’Aquatic Club Hyérois. Naherehau Yun Teauroa a fort bien lancé la campagne tahitienne en obtenant du bronze lors du premier jour de compétition le mercredi sur 400 m nage libre. Lili Paillisse a, pour sa part, décroché de l’argent le vendredi sur 1 500 m nage libre. Mais tous les nageurs tahitiens ont été à la hauteur en rentrant dans des finales, à commencer par Sosthène Videau qui a disputé six finales avec notamment deux 5e place sur 50 m et 200 m brasse.



Le Centre de performance polynésien est bien un outil essentiel, comme le souligne Michel Sommers : “On a un petit groupe de jeunes prometteurs qui ne cessent de progresser au sein du CPP, comme ils l’ont démontré à Angers, et on mise dessus avec les anciens pour être performants en 2027 (lors des Jeux du Pacifique, NDLR). Mais on aimerait bien que d’autres potentiels intéressants qui sont dans les clubs et qui hésitent à rejoindre la structure du CPP franchissent le pas pour que le CPP soit composé de tous les meilleurs nageurs du Fenua, car cela crée de l’émulation. Le CPP est un outil indispensable pour la progression des nageurs et pour l’évolution de la natation tahitienne, même si les clubs font du très bon travail. Déotille Videau est l’exemple parfait de ce que peux apporter le CPP.”

Les juniors à Amiens, les benjamins à Dunkerque



Le périple national va se poursuivre pour Sylvain Roux et ses nageurs qui vont prendre la direction d’Amiens pour participer du 19 au 21 décembre à un meeting international en grand bassin où ils auront l’occasion de se frotter à du très haut niveau. Naël Roux, qui était en stage à l’Insep de Vincennes où les autres nageurs tahitiens avaient commencé leur séjour en France, va les rejoindre en Picardie. L’objectif du meeting d’Amiens est de permettre aux Tahitiens de tenter de réaliser des temps de qualification pour les Oceania 2026 qui auront lieu à Fidji dans la deuxième quinzaine de mai.



Une autre échéance nationale attend une dizaine de nageurs du Fenua qualifiés pour participer aux Championnats de France benjamins qui auront lieu à Dunkerque du 18 au 20 décembre. La bonne dynamique de la natation tahitienne n’est pas près de s’essouffler.



Patrice Bastian

