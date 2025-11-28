

Natation – De l’animation à Tipaerui et Pater

Tahiti, le 30 novembre 2025 - Les piscines de Tipaerui et de Pater ont accueilli deux événements ce week-end : la 15e édition des ‘’6 heures de Papeete’’ vendredi soir à Tipaerui, et un meeting au bassin de Pater, le lendemain.



La natation a lancé vendredi soir à la piscine de Tipaerui les actions du Téléthon 2025 programmées le week-end prochain à l’échelle nationale. L’Olympique de Polynésie (OLP) émanation depuis peu de l’Olympique de Pirae y a organisé la 15e édition des ‘’6 heures de Papeete’’ en partenariat avec la Fédération tahitienne de natation (FTN) et la mairie de Papeete. 90 participants, nageurs licenciés ou pratiquants occasionnels ont relevé le défi sportif de nager pendant six heures en individuel ou par équipe pour soutenir la cause du Téléthon, l’un des grands événements nationaux caritatifs.



Après le discours d’encouragement de Kainuu Temauri, le ministre des Sports et de la Jeunesse, les premiers nageurs à lancer l’événement dans le bassin se sont mis à l’eau à 17 heures. Et pendant 6 heures soit jusqu’à 23 heures, les participants ont enchaîné les longueurs dans une ambiance conviviale rythmée par la présence d’un orchestre. Trois d’entre eux dans la catégorie licenciée ont relevé le défi de nager en individuel pendant 6 heures mais avec des temps de repos selon le besoin. Paol Lorzil a couvert 23,8 km au total, son père Steven totalisant 23,4 km. Mahina Fournel a, pour sa part, nagé sur une distance de 17,7 km. Tommy Oger (17,6 km) et Maeva Allard (3,5 km) ont été les plus performants au titre des nageurs individuels non-licenciés.



Les meilleurs relais ont couvert environ 24 km. Mais si le défi était sportif, il était aussi et surtout solidaire et c’est ce que voulait mettre en avant Clay Ellis le directeur technique de l’Olympique de Polynésie : “Nous avons décidé cette année de nous associer à l’événement cet événement et Mata Ganahoa, la directrice Jeunesse et Sports de la ville de Papeete, nous a demandé d’innover. C’est pour cela que l’on a programmé l’événement un vendredi soir pour qu’il se déroule en nocturne. On a mis les moyens avec de l’animation pour entretenir la dynamique des 6 heures et on s’est dit que l’organiser un vendredi en nocturne pourrait attirer les familles dans une ambiance festive. Et puis soutenir le Téléthon, c’est aussi une action qui nous tenait à cœur car son action vise à soutenir des enfants malades.”



Deux chronos de référence à Pater



Nombre des nageurs présents vendredi soir à Tipaerui ont remis ça le lendemain après-midi à la piscine Pater dans le cadre du troisième meeting de la saison. Le rendez-vous, qui a réuni 83 nageurs, récompensait en fin de réunion les nageurs qui avaient marqué le plus de points sur une course selon la table de cotation adaptée, les trophées étant remis par catégorie d’âge.



Mais le meeting constituait aussi la dernière compétition locale avant le départ des qualifiés pour les Championnats de France juniors et benjamins en petit bassin. Dans ce contexte, deux chronos de référence en petit bassin ont été établis, les deux par des nageurs de l’OLP sur 400 m. NL. Malachy Adams a amélioré le temps de référence des 13 ans en 4’20’’ 10 et Naherehau Yun Teauroa celui des 14 ans en 4’ 13’’ 05.



Cinq nageurs du Centre de performance polynésien (CPP), Déotille et Sosthène Videau, Enoa Vial, Paolo Grolli et Naherehau Yun Teauroa se sont qualifiés pour les Championnats de France juniors en petit bassin qui auront lieu à Angers du 10 au 14 décembre. Ils s’envoleront mardi en direction de Paris. Ils seront accompagnés de Naël Roux qui les accompagnera à l’Insep de Vincennes et y restera en stage, les six membres du CPP se retrouvant ensuite à Amiens pour participer à un meeting international.



Des podiums sont envisagés à Angers voire des titres en particulier pour Déotille Videau qui a les chronos les plus performants dans la hiérarchie nationale. L’objectif du meeting d’Amiens est de permettre aux Tahitiens de tenter de réaliser des temps de qualification pour les Oceania 2026 qui auront lieu à Fidji dans la deuxième quinzaine de mai.



Sur le départ également, la dizaine de nageurs qualifiés pour les Championnats de France benjamins programmés à Dunkerque du 18 au 20 décembre. La natation tahitienne confirme bien sa compétitivité.



Patrice Bastian



Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 30 Novembre 2025 à 14:08 | Lu 383 fois



