Natation : Cuvée intéressante pour les Championnats de Polynésie 2023

Tahiti, le 15 mai 2023 - La piscine de Tipaerui a vécu au rythme des Championnats de Polynésie 2023 de natation de vendredi à dimanche. Ceux-ci ont engendré une forte participation et plusieurs performances intéressantes avec des records de Polynésie, des qualifications pour les Jeux du Pacifique 2023 ainsi que pour les Championnats de France Open d’été.



L’édition 2023 n’a pas été la plus intense de l’histoire des Championnats de Polynésie, phénomène logique dans la mesure où la natation locale a dû composer ces dernières années avec le retrait de plusieurs de ses champions et s’appuie désormais sur une jeune génération dont les meilleurs espoirs sont très prometteurs, mais ils possèdent encore une grande marge de progression s’ils confirment leur potentiel.



Ceci étant, les Championnats de Polynésie 2023 n’ont vraiment pas manqué d’intérêt à commencer par la participation de 150 engagés dont huit du club de Raiatea ce qui n’est pas loin de constituer un record pour l’événement. Et les performances de référence ont aussi été au rendez-vous. Deux records de Polynésie ont été battus, l’un sur 4 x 50 mètres NL dames œuvre du club de I Mua dont le quatuor Heimiti Bertrand, Raiyani Bourne, Toreana Narii et Vaihau Taumihau-Gatien a porté la nouvelle marque de référence à 1’ 56’’ 65. Le second record est tombé sur le 4 x 50 m 4 nages pour le quatuor de l’OLP composé de Keha Desbordes, Maraai Ellis, Hawaiki Moro et Heimaruiti Bonnard qui ont signé un chrono de 1’ 58’’ 69.



Manea Teriierooiterai a pour sa part gonflé le volume de qualifiés pour les Championnats de France open d’été qui se dérouleront du 18 au 23 juillet à Poitiers. Le nageur de l’OLP s’est qualifié sur 50 m. NL en réalisant 25’’02 en série, temps qu’il a encore amélioré en finale en 24’’80. Il rejoint ainsi Naël Roux, Teherearii oopa, Déotille Videau et Heimaruiti Bonnard sur la liste des partants pour Poitiers.



Les Championnats de Polynésie ont également engendré deux temps de qualification pour les Jeux du Pacifique des Îles Salomon en fin d’année au titre de la grille A. Déjà qualifié sur 400 m. 4 nages, Déotille Videau l’est aussi désormais sur 200 mètres brasse avec un chrono de 2’49’’67. C’est aussi le cas de Teiva Gehin qui s’est qualifié sur 50 m. dos en signant un temps de 27’’17 en finale et rejoint ainsi Keha Desbordes sacré champion de Polynésie en 27’’12 et qui était déjà qualifié pour les Jeux sur la distance.



"Le Centre de Performance Polynésien, un outil essentiel"



Sur un plan comptable, Déotille Videau et Vaihau Taumhau-Gatien ont réalisé une belle moisson chez les dames en décrochant cinq titres de championnes de Polynésie chacune. Entre relais et course individuelle, Keha Desbordes s’est paré de cinq médailles d’or chez les messieurs, Naël Roux en décrochant quatre.



Délégué par la Fédération française de natation et présent au fenua depuis trois semaines, Eric Rebourg responsable des suivis des Centres d'Accession et de Formation (CAF) métropolitains et ultramarins était présent samedi à la piscine de Tipaerui et nous a fait part de ses impressions: "Je constate sur ces Championnats de Polynésie qu’il y a pas mal de nageurs qui nagent plutôt bien techniquement et ça implique qu’il y a un travail de qualité qui est effectué dans les clubs. En ce qui concerne le Centre de Performance Polynésien qui constituait l’objet principal de mon séjour à Tahiti et qui est un outil essentiel pour la natation tahitienne car il permet aux jeunes espoirs de progresser localement et de ne pas les envoyer trop tôt en métropole avec le grand risque de dépaysement négatif que cela comporte. Et j’ai pu observer que le CPP disposait d’une structure vraiment bien adaptée et des compétences requises pour permettre aux meilleurs espoirs tahitiens d’accéder au haut niveau à terme’’.



Prochains rendez-vous dans le bassin de Pater les 27 et 28 mai pour un Trophée Avenirs et un Trophée du Aito.