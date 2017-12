Natation - Championnats de France : Nicolas Vermorel médaillé d’or

Nicolas Vermorel devient champion de France avec une médaille d’or sur le relais 4x50m quatre Nages. Lors de ce relais, Nicolas a nagé le 50m papillon en 23″24. Il termine également troisième de la finale B du 100m papillon en 53″57 (son meilleur temps) et cinquième de la finale A du 50m papillon des championnats de France en 23’’88 (quatrième Français).



De son côté, Guillaume Vermorel termine sixième de la finale « Jeunes » du 100m papillon en 56″02 (son meilleur temps et meilleure performance 16 ans Bourgogne/Franche-Comté) et dans les séries du 50 papillon il fait un temps de 25’’81. Il se classe deuxième de la finale « Jeunes » du 200m papillon aux championnats de France en 2’03″81 ( son meilleur temps et meilleure performance Bourgogne 16 ans et 17 ans). Il améliore son meilleur temps de quatre secondes.



Hugo Lambert se classe 24e des séries du 100m papillon en 54″85 et termine septième de la finale B du 50 papillon en 24’’42 (24.51 en série). Hugo a aussi réalisé 1’49’’85 dans les séries du 200m nage libre et se classe 39e du 200m papillon en 2’06″30 et 33e du 50m NL en 23″12. Sport Tahiti