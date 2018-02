Natation – Championnat de Polynésie : Un pôle Espoir envisagé pour septembre

Quels sont les objectifs ?



« Pour l’instant, on met en place des sections sportives qui vont s’améliorer l’année prochaine. On tend à proposer quelque chose d’intermédiaire entre les clubs polynésiens et les pôles espoir ou les pôle France pour lesquels les nageurs tahitiens partent, parce que pour l’instant on n’a pas de structure adaptée ici à Tahiti. On est en train de travailler avec les clubs là dessus. »



Plus concrètement ?



« Cela peut être un pôle Espoir sportif qui va tendre vers le haut niveau, en associant la scolarité puisque c’est très important. La natation demande beaucoup d’entrainement donc il faut caler horaires d’entrainement et études. J’espère que tout cela sera prêt pour septembre 2018. » Propos recueillis par SB