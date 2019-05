Natation – Championnat de Polynésie : Poerani Bertrand obtient 11 titres

Parole à Sylvain Roux, directeur technique de la FTN :



Un moment important du calendrier fédéral ?



« Le championnat de Polynésie, il y en a un par an en grand bassin. Il est important car toutes les catégories nagent ensemble donc cela nous donne une bonne photographie de la natation polynésienne en fin de saison. Les nageurs avaient toute la saison pour réaliser des temps qualificatifs. Grâce à ces championnats, on affine la sélection pour les relais et les courses individuelles en vue des Jeux du Pacifique Samoa 2019. »



Quelques mots sur les Tahitiens qui évoluent à l’extérieur ?



« Certains sont en France, en Espagne ou aux Etats Unis. Ils sont dans des centres d’entrainement ou dans des universités. Ils ont plus de cinq ans de résidence, la plupart sont nés à Tahiti donc ils peuvent concourir pour les Jeux du Pacifique. Certains ont fait les temps mais ils ne pourront pas venir pour raisons professionnelles ou scolaires comme Stéphane De Baere, Antony Clark ou Hugo Lambert mais la plupart ont répondu présent. »



« Ils complèteront nos jeunes d’ici. Content d’avoir ce mix entre des nageurs qui s’entrainent à l’étranger et nos nageurs locaux. On va avoir une équipe pas très grande, pour l’instant on est 11, mais conquérante puisque les 11 qui viendront sont potentiellement « médaillables ». C’est ce que l’on a voulu faire, amener une équipe sérieuse qui pourra ramener le plus de médailles possibles. »



Quels sont vos objectifs ?



« En 2015, on avait eu une très bonne moisson de médailles grâce à une génération intéressante. On est plus dans le même cas mais on a quand même quelques leaders, notamment Rahiti Devos qui revient. On a deux filles, Poerani Bertrand, qui s’entraine ici, et Angéline Trégoat, qui vont bien pouvoir compléter notre relais 4x100 quatre nages, avec deux apports de deux jeunes locales. On a quelques courses où on peut être très forts et on va tout miser là-dessus. »



« Il y a aussi Teiki Dupont qui est revenu en dos, les deux frères Vermorel qui s’entrainent à Marseille qui vont arriver entrainés et conquérants. On a ici Manuarii Lechêne qui a fait un bon 200 dos encore aujourd’hui. On a deux mois pour les préparer et on va tout faire pour aller chercher des petits dixièmes lors de ces Jeux. La Nouvelle Calédonie a une natation bien plus forte historiquement que Tahiti. Maintenant, tout est possible, on va tout faire pour les accrocher, voire les battre. »