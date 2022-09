Narai Atger remporte la Ihilani Hoe 2022

Tahiti, le 4 septembre 2022 - L’association Ihilani Va’a a organisé samedi la Ihilani Hoe 2022 dont le départ des différentes courses étaient donnés de la plage du Taaone. Le Shellien Narai Atger s’est imposé en seniors hommes sur un parcours de 19 km devant Kevin Kouider et Hotuiterai Poroi.



Le parc Aorai Tini Hau à Taaone a accueilli samedi tous les acteurs et les supporters qui se sont déplacés pour animer la Ihilani Hoe 2022, un événement qui consacre une journée au V1 organisé par Ihilani Va’a sous l’égide de la Fédération tahitienne de va’a. Toutes les catégories d’âge sont concernées avec un programme dense, les courses démarrant le matin et s’enchaînant jusqu’en cours d’après-midi. Le club organisateur qui avait initié l’épreuve en 2020 pour fêter ses 40 ans d’existence a enregistré une participation satisfaisante avec près de 250 engagés toutes catégories confondues avec notamment une forte participation chez les jeunes et une présence conséquente chez les féminines.



C’est aux environs de 10 heures qu’a été lancée l’épreuve phare du jour soit la course senior, V40 et V50 hommes sous un soleil éclatant et un vent soutenu avec 86 rameurs au départ. Les rameurs s’élançaient pour 19 km de la page du Taaone en direction du port de Papeete puis se dirigeaient vers la pointe Outu’ai’ai à Arue où ils effectuaient un demi-tour pour revenir vers la plage du Taaone par l’extérieur du récif. Le vent était contraire dans la remontée entre Papeete et Arue et très favorable dans l’autre sens avec l’opportunité de bien surfer.

Un nouveau grand événement dans le calendrier Dès la sortie de la passe du Taaone, Narai Atger donne le tempo en tête de course. Au pont de Motu Uta, il possède déjà une avance appréciable sur Hotu Poroi, le vainqueur de l’épreuve en 2020, Kyle Taruafau, Kevin Kouider, Taputea Tehetia et Maxime Pani qui se tiennent en quelques longueurs. Yoann Cronsteadt accuse un retard qui l’éloigne de la victoire d’autant que Narai Atger ne va rien lâcher. Le Shellien couvre quasiment toute la distance en solitaire pour s’imposer en 1 h 37’ 51’’. Parmi les poursuivants, c’est Kevin Kouider qui se montre le plus solide dans le final pour prendre la 2e place à 48 secondes du vainqueur, Hotuiterai Poroi complétant le podium en terminant à 1’ 04’’ de Atger. Teva Lecalvic finit 9e au scratch en 1 h 42’ 16’’ et premier 40 ans, Roland Teahui l’emportant chez les 50 ans en 1 h 46’ 16’’. Marguerite Temaiana s’est pour sa part imposée chez les dames en bouclant la distance de 11 km en 1 h 13’ 09’’.



Prochain rendez-vous samedi avec la Air Tahiti Race, une épreuve de V1 marathon organisée du côté du Motu Ovini à Papeari. Place ensuite à la Hawaiki Nui Va’a Solo qui se déroulera du 15 au 17 septembre avec trois étapes programmées entre Tautira et Moorea avec passage par Hitia’a et Mahina. La Fédération tahitienne de va’a présentera officiellement mercredi ce nouveau grand événement de son calendrier.



Résultats COURSE 19 KM

*Seniors hommes

1. Narai Atger Shell Va’a 1 h 37’ 51’’

2. Kevin Kouider Pirae Va’a 1 h 38’ 39’’

3. Hotu Poroi Air Tahiti 1 h 38’ 55’’

4. Kyle Taraufau Air Tahiti 1 h 39’ 06’’

5. Taputea Tehetia Shell Va’a 1 h 39’ 08’’

6. Maxime Pani Manihi V’a 1 h 39’ 28’’

7. Yoann Cronsteadt Mataiea Va’a 1 h 40’ 20’’

8. Keith Vernaudon Arenui Va’a 1 h 41’ 16’’

9. Teuira Roopinia Hinaraurea 1 h 42’ 42’’

10. Maunanui Maro Huahine D32 1 h 42’ 53’’



*V40 hommes

1. Teva Lecalvic CMIT Moana Va’a 1 h 42’ 16’’

2. Manutea Owen Matairea Va’a 1 h 42’ 54’’

3. Bruno Tauhiro Tuaiva Nui 1 h 44’ 11’’



*V50 hommes

1. Roland Teahui Shell Va’a 1 h 46’ 16’’

2. Gilles Tching Toa Tai 1 h 49’ 08’’

3. Louison Mati Manihi Va’a 1 h 51’ 17’’



COURSE 11 KM

*Seniors femmes: 1. Marguerite Temaiana Paea Va’a 1 h 13’ 09’’

*V40 femmes : 1. Nita Haorea Ihilani Hoe 1 h 28’ 22’’

*V50 femmes: 1. Vanina Doom Pirae Va’a 1 h 22’ 47’’

*V60 femmes : 1. Brigitte Langomazino Ruahatu 1 h 27’ 53’’

*V60 hommes : 1. Camille Pautehea Te Firi Nape Va’a 1 h 11’ 20’’

*Para : 1. Maruae Allgower Ihilani Hoe 1 h 12’ 17’’



COURSES JEUNES

-Benjamines : 1. Imiha Nauta Tahitian Paddle

-Benjamins : 1. Ikivai Tepava Shell Va’a

-Minimes filles : 1. Ravahere Ah Scha Tamaii Taravao

-Minimes garçons : 1. Tunoa Teraiharoa Te Firi Nape Va’a

-Cadettes : 1. Mihinoa Paari Tamarii Mataiea Va’a

-Cadets : 1. Moua Pani EDT Va’a

-Juniors filles: 1. Ranitea Mamatui EDT Va’a

-Juniors garçons : Classement non communiqué



