Nantes: deux cargos à voile construits d'ici 2021

Nantes, France | AFP | mardi 02/07/2019 - L’armateur nantais Neoline a annoncé mardi avoir retenu la société ligérienne Neopolia pour la construction de ses deux premiers cargos à voile, dont la mise à l'eau est prévue en 2021.



Ces navires "à propulsion principale vélique" auront "vocation à devenir de véritables ambassadeurs à l’international des entreprises du territoire, et à incarner la capacité de la France à réaliser sa transition énergétique dans le domaine du transport maritime", ont déclaré Neoline et Neopolia dans un communiqué commun.

La lettre d'intention de commande devrait être signée vendredi à Exponantes, qui accueille jusqu'au 10 juillet l'exposition "La Mer XXL", ont indiqué les deux entreprises.

La société ligérienne Neopolia, basée à Saint-Nazaire et issue du réseau qui rassemble 235 entreprises industrielles des Pays de la Loire, a été retenue après un appel d'offres international lancé auprès d'une quinzaine de chantiers navals.

"Notre équipe se consacre maintenant pleinement, avec l’appui de Neopolia et de l’ensemble de nos partenaires, à mobiliser le financement nécessaire à la concrétisation de ce projet industriel innovant, écologique et emblématique pour la région Pays de la Loire et la France", a déclaré Michel Pery, le président de Neoline, fondée en 2015 et spécialisée dans le transport maritime durable.

Les navires rouliers à voiles permettent de diminuer leur empreinte carbone de 80 à 90%, selon Neoline, dont la première ligne avec ce type de cargos devrait relier Saint-Nazaire à la côte Est américaine et Saint-Pierre-et-Miquelon.

La construction de ces deux cargos innovants doit débuter fin 2019 pour une durée de deux ans. Leur coût total est estimé entre 80 et 90 millions d'euros environ, selon Neopolia.