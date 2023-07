Nanterre: une cagnotte de soutien au policier dépasse le million d'euros

Paris, France | AFP | lundi 03/07/2023 - Une cagnotte de soutien à la famille du policier auteur du tir qui a tué le jeune Nahel, la semaine dernière à Nanterre, recueillait lundi plus d'un million d'euros, quatre jours après son lancement.



A 14h00, cette cagnotte lancée sur la plateforme en ligne Gofundme totalisait environ 50.600 dons, pour une valeur totale de 1,002 million d'euros.



"Soutien pour la famille du policier de Nanterre, Florian M. qui a fait son travail et qui paie aujourd'hui le prix fort", dit le texte accompagnant la cagnotte, créée par l'ancien porte-parole de la campagne d'Eric Zemmour, Jean Messiha.



Le policier qui a tué Nahel, 17 ans, lors d'un contrôle routier a été mis en examen jeudi pour homicide volontaire et placé en détention provisoire. La mort de l'adolescent a provoqué plusieurs nuits d'émeutes mais une décrue est observée depuis samedi soir.



La création et le succès de cette cagnotte ont provoqué l'indignation de la classe politique à gauche, la députée LFI du Val-de-Marne Clémence Guetté dénonçant sur Twitter une "indécence et horreur absolue".



"Près d'un million d'euros collecté à l'initiative d'un polémiste d'extrême-droite en soutien à un policier qui tue un adolescent. Le message ? Cela rapporte de tuer un jeune arabe", a de son côté réagi l'eurodéputée Manon Aubry, demandant sa suppression.



Interrogé par l'AFP, un porte-parole de Gofundme a assuré que la cagnotte était "conforme" à ses règles car les fonds "seront versés directement à la famille en question. La famille a été ajoutée comme bénéficiaire et donc les fonds leur seront directement versés".



Une seconde cagnotte de soutien à la famille du policier, lancée sur Leetchi par un policier au nom de l'Amicale motocycliste des Hauts-de-Seine, cumulait près de 60.000 euros.



Une cagnotte de soutien à la famille de Nahel a quant à elle été créée sur Leetchi et atteignait lundi à 14h00 un peu moins de 200.000 euros.