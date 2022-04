Naissance insolite à Hao

Hao le 25 avril 2022- Très tôt lundi matin est né le petit Taumata au dispensaire de Hao, un fait très rare sur l'atoll. Programmée pour le mois de juillet, sa naissance est finalement arrivée le jour de l’anniversaire de son papa Iona. Le bébé et la maman Manuiti vont bien et seront évasanés vers Tahiti à bord du Casa dans la journée.



Fait rare, un bébé est né lundi matin sur l'atoll de Hao. Manuiti, 21 ans, était loin de se douter dimanche soir qu’elle allait vivre une nuit si particulière. Enceinte de sept mois, et ayant besoin de repos, elle s'est couchée normalement, à côté de son tane Iona 26 ans. C'est vers 2 heures du matin que Manuiti a été prise de douleurs dans le dos qui se sont intensifiées au fil des minutes. Iona ne sachant pas trop comment intervenir devant la détresse de sa compagne, il a alors prévenu ses parents Véronique et Henri qui sont immédiatement arrivés sur place.



La future grand-mère Véronique a tout de suite compris que le bébé arrivait. Son mari Henri est alors allé prévenir l'infirmer d'astreinte au dispensaire qu'un événement inattendu se préparait. En effet l'évasan de Manuiti était programmé en juin, pour un accouchement censé se produire dans le courant du mois de juillet. Mais le bébé en a décidé autrement. C'est vers 4 heures du matin que Manuiti, aidée de Iona et de ses beaux-parents, a rejoint le dispensaire où elle a été prise en charge par l'infirmier. La maman avait perdu les eaux et la tête du bébé se présentait déjà.



À 5h15 lundi matin, après une petite heure de travail dirigée par l’infirmier Vincent et grâce au précieux soutien de l’expérimentée grand-mère Véronique, le petit Taumata est né. En prématuré, il est tout petit et ne pèse qu’un kilo et deux cent grammes. On sentait l’émotion dans le regard de la famille et en particulier du papa Iona qui a accueilli son fils le jour de son anniversaire.

Evasan vers Tahiti



La santé du Taumata et de sa maman étant prioritaire, ils vont être évasanés. Un Casa a décollé lundi matin à 8h30 du tarmac de Tahiti avec à son bord une équipe médicale et du matériel pour prématuré afin de les prendre en charge. Le papa Iona prendra, lui, un vol régulier mardi afin de les rejoindre. Cette naissance est insolite et met en émoi la population de Haoroagai. Car depuis le départ du CEP, très peu de mères ont accouché à Hao. Les bébés mis au monde sur l'atoll depuis plus de 20 ans se comptent sur les doigts d'une seule main. Ainsi va la vie dans les atolls des Tuamotu, les aléas de l'éloignement font que des situations exceptionnelles peuvent se présenter mais grâce à la mobilisation et l'expérience de chacun, de belles histoires se produisent.

Véronique Maere, l’heureuse grand-mère de Taumata “À l'arrivée à l’hôpital, la tête était déjà sortie, il n’y avait plus qu’à se retrousser les manches et à assister la maman pour finir le travail. Je suis très fière, c’était une nuit inoubliable, mon petit-fils est si petit et si magnifique.”

