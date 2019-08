Nahiti no Arue bat son record

Avec une charge de 80 kg, toujours par équipe de cinq, Te U'i no Anau s'impose devant Paea Powerlifting et Arii Gym et Vaiarii Body Gym. Avec une charge de 60 kg, victoire de Punaruu Gym devant Te U'i no Anau et Vaiari Body Gym.



Par équipe de trois, avec une charge de 100 kg, victoire de Amanahune Musculation devant Haapu Xtrem force et Nahiti no Arue, pour les athlètes de plus de 130 kg. Pour ceux de moins de 130 kg, victoire de Vaitape Gym devant Nahiti de Arue et Tahiti Iti Gym. Avec une charge de 80 kg, victoire de Te U'i no Arue devant Punaruu Gym et Nahiti no Arue. Avec une charge de 60 kg, victoire de Huahine Sup Force devant Tu U'i no Anau et Nahiti no Arue.



Ludovic Tufaaimea, président du club de Nahiti de Arue, a déclaré que "notre premier objectif était de garder le titre dans la catégorie reine que nous détenons depuis sa création et de battre l’ancien records en 100 kg. Cette année, on a été surpris par les clubs des îles, on ne pensait pas qu’ils allaient rafler la plupart des catégories mais cela nous motive pour l'année prochaine. En huit ans et demi, le niveau a explosé. C’est positif, je pense que les îles on eu cette volonté de battre les clubs de Tahiti. C’est la première fois en huit ans qu’ils raflent autant de médailles. Félicitations à eux."



Les prochains rendez-vous : le 5 octobre pour les championnats de Polynésie de bodybuilding et les 12 et 19 octobre pour les championnats de force athlétique. SB