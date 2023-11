Nager en mer en toute sécurité

Moorea, le 8 novembre 2023 - Un stage de natation, intitulé “J’apprends à nager”, a été organisé la semaine dernière pour une vingtaine d’enfants de Moorea. L’objectif du club de Moorea Natation, organisateur de cet événement, était d’apprendre aux jeunes stagiaires à nager en toute sécurité dans la mer.



Le club de Moorea Natation, en partenariat avec la Fédération tahitienne den, a organisé du lundi 30 octobre au vendredi 3 novembre un stage de natation, intitulé “J’apprends à nager”, destiné à une vingtaine d’enfants de l’île Sœur, âgés de 6 à 12 ans. Au programme de cette semaine, de la natation bien sûr mais aussi d’autres activités aquatiques comme l’apnée dynamique ou statique. Des activités sportives et des jeux collectifs, avec ballon notamment, ont également été proposés aux enfants afin de développer leurs aptitudes physiques, comme l’habilité ou la force musculaire, nécessaires pour la pratique de la natation. La priorité toutefois a été de leur enseigner des techniques de sécurité dans l’eau afin que ces enfants puissent être autonomes et qu’ils puissent pratiquer des activités aquatiques en toute sécurité.



“La mission première du stage est que les enfants apprennent à être en sécurité dans l’eau. Les plus motivés d’entre eux peuvent aller plus loin dans la natation”, explique Cyril Singh Malhi, maître-nageur au club de Moorea Natation. Il ajoute : “Il s’agit de préparer les plus grands à réussir le test de natation qu’ils passent en CM1 ou CM2. Les écoles de Moorea ont des difficultés à faire pratiquer la natation à leurs élèves. Seules trois écoles sur huit le font”.



La nouveauté de ce stage a été de proposer des activités de dessin. “En dessinant, l’enfant va se représenter sous l’eau. Il va se dire qu’il est capable d’être sous l’eau et il prendra confiance quand il va retourner à la natation. Quand il va se dessiner en train de plonger dans le fond, il se sentira capable de le faire en vrai”, précise Cyril Singh Malhi.



Les enfants se sont semble-t-il épanouis durant la semaine comme en témoignent les propos de Kainoa Ceresteau Jillet de Teavaro. “Le stage était trop bien parce qu’on a nagé et que nous avons fait des petits jeux. On a aussi appris à nager en profondeur avec le courant. J’ai surtout aimé les petits jeux dans l’eau. C’est ma mère qui a voulu que je m’inscrive à ce stage afin d’apprendre à bien nager pour ne pas me noyer. Je me suis justement amélioré avec ces activités”, a-t-il réagi.



Un sentiment partagé par Ariiitama Raddato, qui réside à Temae. “J’ai beaucoup aimé le stage, en particulier les activités de natation. J’en fais déjà avec le club de Moorea Natation. J’aime bien nager en admirant les poissons dans le fond de la mer. Je fais déjà de la compétition. Je vais voir plus tard si je vais me lancer sérieusement dans la natation, car j’aime aussi le football.” Quelques enfants issus des quartiers prioritaires de Moorea ont été inscrits gratuitement à ce stage.