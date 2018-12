Nage en eau libre - Tahiti Swimming Experience : " Une discipline très tendance "

Parole à Stéphane Lecat, directeur sportif à la fédération française de natation :



Quelques mots sur cette discipline ?



« C’est une discipline qui se passe en milieu naturel en mer, lac ou rivière et qui existe au niveau international depuis 1991. Elle est assez neuve mais vieille en même temps, on a commencé à nager dans les milieux naturels, les piscines sont venues ensuite. On y revient depuis les années 2000 pour ce qui concerne le continent européen, c’est très tendance parce qu’il y a le caractère écologique dedans. Il y a un regain d’intérêt depuis quatre ans et, pour ce qui concerne la métropole, on observe une explosion de la discipline depuis 2016-2017, depuis qu’on a eu des médailles internationales. En 2017, on a fait première nation mondiale aux championnats du monde. »



Comment expliquer de tels résultats ?



« Philippe Lucas a joué un rôle prédominant car on a eu la chance de pouvoir l’intégrer dans l’équipe de France, il a entrainé des nageurs exceptionnels. C’est un amalgame de tout un système : de bons entraineurs, - il n’y a pas que Philippe -, de supers bons nageurs comme Aurélie, Marc-Antoine, Logan et d’autres, avec également un système mis en place pour accompagner toutes ces personnes-là vers l’excellence. »



Une belle expérience polynésienne qui s’annonce ?



« Oui, nous avons plusieurs objectifs. Sur le plan sportif, comme vous le savez, les Jeux Olympiques vont avoir lieu à Tokyo et cela va se faire dans un milieu chaud, humide, la température de l’eau sera très chaude également, il y a le décalage horaire, on peut mettre ainsi un système d’adaptation par rapport à tout ça pour faire de Tahiti la première étape de notre préparation pour les Jeux Olympiques. »



« En tant que directeur sportif de la discipline, ce qui m’intéresse aussi c’est qu’on va permettre à monsieur tout le monde de partir en même temps qu’une championne du monde, ce qui est plaisant pour toutes les parties prenantes. Il n’y a pas que des épreuves olympiques, il y a des deux kilomètres, des cinq cent mètres alors venez nombreux. Vous avez un environnement exceptionnel ici, il faut en profiter. »



Un dernier mot, un remerciement ?



« On remercie les sponsors dont Air Tahiti Nui qui a été exceptionnel avec nous. Les partenaires institutionnels, les partenaires privés, sans eux rien n’aurait été possible et ça on l’oublie pas. La fédération tahitienne de natation, forcément, le travail de Sylvain Roux, Maeva Cavallo…On est très contents d’être ici. On a été nager ce matin en bassin de 50 mètres, on a trouvé les gens exceptionnels, très gentils, on est très contents d’être ici. »



Pour terminer sur une note d’humour, vous avez traversé la manche, vous n’allez pas tenter Moorea ?



« Non car je ne suis pas dans le même état de forme qu’avant, donc ce serait risqué pour moi et puis je n’ai pas envie de perturber l’événement ! (rires) Mais je vais quand même traverser en bateau. Ce sera différent et plus rapide ! » Propos recueillis par SB