Nage en eau libre - Tahiti Swimming Experience : Un événement exceptionnel

Les journées culturelles :



- Lundi 3 décembre, à partir de 7 heures à Tautira : revivez la plus grande pêche aux cailloux de l’île de Tahiti avec le Tere Fatutira, dans la baie de Tautira. Au programme : animation kaina dans les trucks à destination de Tautira, spectacles et animations culturelles, pêche aux cailloux, ma’a tahiti, visite guidée. Tarif : 8 400 Fcfp.



- Mardi 4 décembre, à partir de 9 heures au marae Arahurahu : cérémonie du Fa’atau Aroha avec invocation de la protection des dieux, offrandes et spectacle traditionnel. Tarif : 3 400 Fcfp.



- Mercredi 5 décembre, à partir de 9 heures à pointe Vénus de Mahina : Mahana Ari’oi. Aux temps anciens, les Ari’oi se distinguaient les uns des autres par des tatouages et ornements qui signalaient leur ordre dans la confrérie. Glissez-vous dans la peau d’un Ari’oi et vivez l’expérience des arts de la culture polynésienne ! Tarif : 3 600 Fcfp.



Les journées sportives :



Mercredi 5 décembre à la pointe Vénus :



- 12 h 30 : 5 km TSE Fun Race (1 h 30 environ)

- 12 h 30 : 2 km TSE Ocean Race (45 minutes environ)

- 14 heures : relais 4 x 200 m Open Water School Race (réservé aux scolaires)

- 15 heures : remise des prix



Vendredi 7 décembre à Temae, Moorea :



- 9 heures : relais 4 x 200 m Moz School Open Water Race (réservé aux scolaires)

- 9 heures : 10 km Moz Coral Open Water Race

- 9 heures : 2 km Moz Coral Open Water Race

- 13 heures : remise des prix

- 19 heures au Morisson Papeete : Soirée Award Ceremony



Samedi 8 décembre à Taapuna, Tahiti :



- 9 heures : 5 km Taapuna Open Water

- 9 heures : 2,5 km Taapuna Open Water Race

- 9 heures : 4 x 500 m relais entreprises Taapuna Open Water Race

- 15 heures : remise des prix