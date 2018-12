Nage en eau libre - Tahiti Swimming Experience : Bilan d'un évènement exceptionnel

Parole à Sylvain Roux, directeur technique à la fédération tahitienne de natation :



Quel est le bilan ?



« Pour un premier bilan à chaud, on a eu des petits soucis de matériel, de mise en route, de ce côté-là on ne peut que progresser. Lors du choix des sites, le plus important pour nous était d’assurer la sécurité et cela a été une grande réussite. Je suis très content parce qu’on ne peut pas mettre des nageurs dans un plan d’eau naturel sans faire hyper gaffe à la sécurité et surtout à l’évacuation des nageurs en cas de problème. »



« Sur le bilan sportif, on a eu une cinquantaine de participants à chaque fois, c’est pas mal, on peut mieux faire, on a beaucoup de monde dans nos clubs mais il faut que les coachs, les nageurs comprennent l’intérêt de l’eau libre pour le développement de la natation et pour leurs progrès individuels. C’est intéressant de varier. Quand un nageur fait 2 ou 5 kilomètres ici ou à la pointe Vénus, quand il fait un 400 ou un 800 mètres en bassin, c’est beaucoup plus facile. »



La venue des nageurs a été concluante ?



« La venue des champions, de nos spécialistes de l’eau libre et de Camille Lacourt, était destinée à faire la promotion de notre événement à l’international, c’est pour ça qu’il y avait également un journaliste américain spécialiste de l’eau libre. Pourquoi l’eau libre, et bien parce qu’en Polynésie on est pas du tout bien équipés en piscines. Par contre, on a des plans d’eau magnifiques. Au niveau international, cela peut attirer beaucoup de monde. »



« On est sur cette lancée -là, on a déjà eu des contacts avec des Hollandais, des Espagnols, des Italiens. Le développement de ce genre de discipline peut contribuer au développement économique et touristique du Pays par rapport à la mise en route d’évènements sportifs liés à notre discipline. On a pu montrer aussi aux nageurs d’ici que certains nageurs de l’extérieur viennent ici pour s’entrainer, cela a été le cas de Philippe Lucas et de son équipe. Même si nos installations sont vieilles, on peut quand même s’entrainer. Il faut casser des barrières psychologiques et arrêter de se plaindre de notre matériel, on fait avec ce que l’on a et on avance pour notre développement. »



C’est un peu la naissance d’une discipline ?



« Des personnes comme Stéphane Lambert ont déjà amené l’eau libre en Polynésie. Nous, on est sur un format sportif, olympique, avec des formats de 5, 10 et 25 km, avec des classements au temps sur des distances régulières. Donc oui, de ce point de vue-là, c’est un début. La Coupe de Polynésie de l’eau libre et la Tahiti Swimming Experience assoient la discipline et on est maintenant prêt à la développer, on a la structure. Je ne peux qu’être optimiste à ce sujet. » Propos recueillis par SB