Naea Bennett : "On est à deux matchs de jouer Chelsea"

Tahiti, le 16 janvier 2022 - Les joueurs de Pirae s'envoleront le 27 janvier pour les Émirats arabes unis pour y disputer pour la première fois la Coupe du monde des clubs. Au premier tour, prévu le 3 février, les hommes de Naea Bennett seront opposés club émirati d'Al Jazira. Un premier obstacle à passer avant de retrouver pourquoi pas les Saoudiens d'Al Hilal avant une demi-finale de rêve face à Chelsea. A quelques jours de leur départ, entretien avec l'entraîneur des double champions en titre de Ligue 1.



Vous vous envolez dans quelques jours pour les Émirats arabes unis pour disputer la Coupe du monde des clubs, comment se déroulent votre préparation ?

“D'abord on reste focalisé sur les matchs de championnat qui nous reste à jouer avant de partir pour cette compétition. On a trois matchs à jouer avant de partir, maintenant plus que deux après le report de notre rencontre contre Tefana qui était prévu ce week-end. Mais il nous reste deux matchs encore à disputer, le premier contre Mataiea (ce mardi 18 janvier) et le second contre Vénus (samedi 22).”



Jouer contre Vénus, actuel leader de Ligue 1, vous fera une bonne mise en jambes avant d'aborder la rencontre face à Al Jazira...

“Évidemment, c'est toujours bien d'avoir quelques matchs dans les jambes avant de s'engager dans une telle compétition. Et ça tombe bien que l'on joue face à Vénus juste avant de partir.”



La nouvelle de votre participation pour le Mondial des clubs est tombée pendant la trêve. Mais on imagine que ça n'a pas été compliqué de remotiver vos joueurs pour reprendre l'entraînement plus tôt que prévu ?

“Ce n'était pas évident d'apprendre cette nouvelle pendant les vacances mais je félicite toute l'équipe qui a répondu rapidement à l'OFC pour pouvoir être éligible et participer pour la première fois à ce tournoi. Et puis je remercie mon assistant, Maheanuu Gatien, qui a eu la bonne idée de ne pas trop laisser les joueurs au repos pendant la trêve. Ça nous a permis de gagner du temps dans la préparation.”



Est-ce-que vous avez lancé une préparation spécifique pour ce Mondial ?

“Non pas spécialement. Mais le plus important c'était d'avoir plus de régularité dans les entraînements. On a diminué les jours de repos pour que les gars restent dans le rythme. Et le plus important aussi ça va être d'éviter les blessures avant le début du tournoi.” “D'abord on reste focalisé sur les matchs de championnat qui nous reste à jouer avant de partir pour cette compétition. On a trois matchs à jouer avant de partir, maintenant plus que deux après le report de notre rencontre contre Tefana qui était prévu ce week-end. Mais il nous reste deux matchs encore à disputer, le premier contre Mataiea (ce mardi 18 janvier) et le second contre Vénus (samedi 22).”“Évidemment, c'est toujours bien d'avoir quelques matchs dans les jambes avant de s'engager dans une telle compétition. Et ça tombe bien que l'on joue face à Vénus juste avant de partir.”“Ce n'était pas évident d'apprendre cette nouvelle pendant les vacances mais je félicite toute l'équipe qui a répondu rapidement à l'OFC pour pouvoir être éligible et participer pour la première fois à ce tournoi. Et puis je remercie mon assistant, Maheanuu Gatien, qui a eu la bonne idée de ne pas trop laisser les joueurs au repos pendant la trêve. Ça nous a permis de gagner du temps dans la préparation.”“Non pas spécialement. Mais le plus important c'était d'avoir plus de régularité dans les entraînements. On a diminué les jours de repos pour que les gars restent dans le rythme. Et le plus important aussi ça va être d'éviter les blessures avant le début du tournoi.”

"Sur la qualité de mes joueurs, je ne me fais pas trop de soucis" On imagine que ça sera physiquement le plus compliqué à tenir pour vous dans cette compétition...

“On va jouer contre des équipes professionnelles et c'est sûr que le niveau est bien au-dessus du nôtre. Maintenant à nous de bien nous préparer avec le temps qu'il nous reste. Mais on ne va pas se plaindre parce qu'on est évidemment très content de disputer ce type de rencontre, on va s'adapter comme on peut. Ce qui est certain aussi c'est qu'on ne partira pas en vacances là-bas. Si on part c'est pour représenter au mieux notre club et notre pays.”



Vous avez pu visionner quelques vidéos de votre adversaire ?

“Oui un ami m'a passé des liens pour que je puisse regarder leurs matchs. C'est une bonne équipe avec beaucoup de joueurs vifs. On sait à quoi s'attendre et encore une fois à nous de bien nous préparer pour cette rencontre.”



Dans votre équipe vous avez également des joueurs de qualité et d'expérience comme Alvin Tehau, Jonathan Torohia qui peuvent être des bons relais et des leaders pour les plus jeunes....

“Dans le groupe, il y a en effet des joueurs qui ont pas mal d'expériences. Mais le plus important c'est que l'on joue en équipe. J'ai vraiment un bon groupe cette saison avec un bon mélange entre les jeunes et les anciens. La mayonnaise a bien pris. Sur la qualité de mes joueurs, je ne me fais pas trop de soucis. Ce qui m'inquiète, c'est l'état de fraîcheur que l'on aura une fois arrivé aux Émirats.”



Vous avez mené une longue et belle carrière de footballeur à Tahiti, sans parler de votre parcours chez les Tikitoa, mais vous n'avez jamais eu l'opportunité de disputer une Coupe du monde des clubs. On imagine que vous auriez aimé être à la place de vos joueurs aujourd'hui...

“Oui c'est sûr. Avec mon adjoint Maheanuu Gatien on a disputé pas mal de tournois avec Pirae. Gagner déjà un ticket pour la Coupe de France à notre époque, c'était déjà un petit exploit pour nous. Aujourd'hui nos jeunes auront peut-être l'opportunité de pouvoir jouer contre Chelsea, parce qu'on est à deux matchs de jouer Chelsea. Je me dis “waouh”, quelle chance ils ont. J'espère qu'ils en sont conscients parce que c'est vraiment extraordinaire. Et ça donne une motivation supplémentaire parce que jamais on aurait pu imaginer avoir l'opportunité de jouer contre une telle équipe.”

Rédigé par Désiré Teivao le Dimanche 16 Janvier 2022 à 19:12 | Lu 163 fois