Naâman, chanteur reggae, emporté par une tumeur au cerveau à 34 ans

Tahiti le 7 février 2025. Naâman, un chanteur de reggae français qui se battait contre une tumeur au cerveau depuis plusieurs années, est mort à l'âge de 34 ans, ont annoncé ses collaborateurs vendredi.



"Martin Mussard, connu sous son nom de scène Naâman, s'est éteint le 7 février 2025 à l'âge de 34 ans d'une tumeur cérébrale diagnostiquée en 2019", ont-ils écrit dans un communiqué.



Ce Normand a signé deux EP et quatre albums, dont le dernier en 2022, intitulé "Temple Road".



Il a encore chanté lors de festivals à l'été 2024 et donné un dernier concert sur une place de sa ville natale, Dieppe, en juillet.



"Naâman a composé et laisse derrière lui quelques enregistrements exclusifs qui illustrent magnifiquement son propos et son œuvre. Leur sortie sera programmée prochainement", a précisé Big Scoop Records.



Son dernier titre, "Mon amour", sorti en décembre, parle de la fin de vie. "L'espoir nous prend et nous enivre... Nous dit: la vie ne meurt que dans les livres", chantait Naâman.