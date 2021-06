N-Calédonie: réouverture d'une enquête sur le décès d'un jeune homme

Nouméa, France | AFP | mercredi 08/06/2021 - Le procureur de la République de Nouméa a annoncé mercredi la réouverture d'une information judiciaire pour déterminer les causes de la mort d'un jeune homme de 25 ans retrouvé gravement brûlé dans la banlieue de Nouméa en décembre.



La victime, Aymeric, avait été découvert le 11 décembre par un promeneur, en contrebas d'une colline. Il présentait "de très graves brûlures notamment sur la partie basse de la tête et sur l'abdomen". Il était décédé quelques heures plus tard à l'hôpital.



Sur place, les enquêteurs ont retrouvé un bidon de carburant, deux sprays désodorisants et deux briquets, a indiqué le procureur Yves Dupas dans un communiqué.



L'autopsie a conclu à "un décès de cause accidentelle probable" et "les experts tendent à exclure l'intervention d'un tiers" selon le procureur, qui indique que cette thèse est confirmée par les différents témoignages.



Le premier intervenu sur les lieux a ainsi précisé que l'homme, encore conscient, lui avait déclaré: "J'ai joué avec de l'essence et un briquet, j'ai mal". Un second témoin a aperçu l'homme s'éloigner seul vers la colline un bidon à la main. Enfin, un de ses proches a expliqué aux enquêteurs que plusieurs semaines avant les faits, Aymeric avait essayé d'allumer un flacon désodorisant au moyen d'un briquet.



L'affaire avait donc été classée sans suite le 4 mars dernier.



Mais la famille de la victime, installée à Aix-en-Provence, persuadée que c'est sous la contrainte que le jeune homme s'est rendu sur la colline muni d'un jerrican d'essence, a indiqué lundi dans le journal La Provence avoir reçu un étrange coup de fil dans les jours précédant sa mort, provenant de l'ex-compagne du jeune homme.



Celle-ci aurait indiqué qu'Aymeric était "séquestré". Un appel jugé suffisamment inquiétant par son frère pour qu'il dépose plainte à Aix-en-Provence. Aymeric avait finalement donné de ses nouvelles quelques jours plus tard.



Soulignant que "l'enquête diligentée par la brigade de gendarmerie de Dumbéa a été conduite de manière conforme et complète", conduisant le parquet à classer l'affaire sans suite, le procureur indique toutefois avoir décidé "d'ouvrir une information judiciaire en recherche des causes de la mort, de manière à répondre aux attentes de (la) famille, particulièrement affectée par ce drame".