N-Calédonie: la compagnie Ponant renonce à une croisière face à la fronde écologiste

Nouméa, France | AFP | mardi 11/02/2019 - La compagnie de croisières Ponant a annoncé mardi la "suspension" de son projet d'escale dans les îles Chesterfield en Nouvelle-Calédonie, sanctuaire de biodiversité, suite à la colère des écologistes, ont indiqué les autorités calédoniennes.



Situées à 200 miles nautiques à l'ouest de la Grande-terre de Nouvelle-Calédonie, les îles Chesterfield sont un sanctuaire corallien pour de nombreuses espèces: serpents, tortues, requins et quantités de poissons.

"Nous avons décidé de suspendre ce projet afin de prendre plus de temps pour continuer à débattre et convaincre nos interlocuteurs", a écrit Jean-Emmanuel Sauvée, président de Ponant, dans une lettre adressée à la direction des affaires maritimes de Nouvelle-Calédonie, rendue publique par le gouvernement local.

M. Sauvée met en avant "la politique de développement durable" de ce "type d'expédition" et sa "promotion du patrimoine naturel exceptionnel de la Nouvelle-Calédonie", avant de concéder que "des difficultés demeurent".

Dans un communiqué, le gouvernement calédonien, qui instruit la demande d'escale sur un site classé en réserve du Parc naturel de la mer de Corail, a salué "cette décision, empreinte de sagesse et de raison".

La compagnie Ponant devait commercialiser, du 7 au 20 avril, une croisière, baptisée "Trésors cachés de Nouvelle-Calédonie", comprenant une journée aux Chesterfield, qualifiées de "véritable paradis pour les amoureux de la nature (...) refuge de milliers d'oiseaux marins".

Or, les associations écologiques sont vent debout contre ce projet "honteux et inadmissible", qui envisage d'amener près de 180 touristes aux Chesterfield.

Ces îles sont un site majeur de ponte et de reproduction d'oiseaux marins et constituent des récifs vierges, lesquels ne représentent plus que 3% de la surface des récifs de la planète. La Nouvelle-Calédonie abrite un tiers de ces ultimes trésors.

En tête des détracteurs du croisiériste, l'association Ensemble pour la Planète (EPLP) a recueilli plus de 20.000 signatures sur une pétition en ligne contre le projet de croisière.

Calédonie Ensemble, principal parti non indépendantiste qui avait récemment recommandé de "refuser" d'autoriser cette croisière, s'est "félicité" de la décision de Ponant. Interrogé par l'AFP, l'agent maritime de Ponant à Nouméa a indiqué chercher "une escale alternative" en Nouvelle-Calédonie.