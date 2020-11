Myron Mataoa n'est plus

Quelle a été votre réaction lorsque vous appris le décès de Myron Mataoa ?



Cela m'a fait un choc, tout en sachant qu'il était malade depuis de nombreuses années. C'est bien triste car nous avons fait un long chemin politique ensemble puisque nous étions un peu les membres fondateurs du Tavini. En plus Myron était anglophone, il a fait ses études à Tonga et parlait anglais couramment. On avait cette complicité là aussi avec Oscar. C'est bien triste, c'était un homme dévoué, et un homme de valeur. Il était cultivé, il connaissait bien l'histoire de Tahiti et l'histoire de la guerre franco-tahitienne qu'il aimait bien raconter lors des réunions pour que les gens apprennent l'histoire de ce Pays. Pour que tous comprennent ce qu'est le 29 juin et ce qui s'est passé.

Quel est le meilleur souvenir que vous garderez de Myron Mataoa ?



Les marches qu'on faisait contre la bombe, car on en faisait tout le temps, ça c'était le meilleur. En fait je n'ai jamais vu Myron se mettre en colère. On a eu un petit différent avec le parti à un moment, et puis il est revenu. C'était un homme dévoué à la cause dans laquelle il croyait, c'est à dire à l'indépendance de notre Pays.



Quelle a été votre réaction, lorsqu'il a rejoint le Tahoeraa en 2018 ?



Évidemment un peu attristée, mais bon il était aussi parti chez Émile à un moment. On a, toujours dans un parti, des conflits internes, parce que quand il s'agit de choisir les personnes sur une liste c'est toujours très compliqué, car on veut être premier ou parmi les cinq premiers, et ce n'est pas évident. Et c'est souvent des fâcheries de ce genre et après cela passe quoi. Mais au fond derrière tout cela, c'était vraiment un compagnon d'Oscar depuis toujours.