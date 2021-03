Musique en Polynésie s'évade en ligne

TAHITI, le 9 mars 2021 - L’association Musique en Polynésie, qui fait venir des musiciens sur le territoire, est contrainte par la situation sanitaire de faire évoluer ses activités. Elle invite ses amis artistes à s’exprimer et à partager en ligne des scènes passées.



"' Ia ora na amis polynésiens, une vidéo pour vous dire à quel point vous me manquez, j’ai hâte de vous retrouver. (…) ", indique Vahan Mardirossian sur la page Facebook de Musique en Polynésie (Mep).



Il est le premier invité de l’association à s’adresser au public du fenua par écran interposé. Il est déjà venu à deux reprises à Tahiti.



Musique en Polynésie est une association qui organise depuis 1986 des concerts, récitals, festival, de musique classique et du monde en invitant les " meilleurs musiciens de la planète ", assure-t-elle. En cette période de " silence musical forcé ", elle a trouvé un autre moyen de partager la musique et le talent des artistes qu’elle suit.



Un rendez-vous bimensuel



Elle propose un rendez-vous bimensuel avec un ou plusieurs musiciens de sa connaissance. Vahan Mardirossian est un pianiste et chef d’orchestre arménien qui a donné son premier concert à l’âge de 7 ans.



À l'âge de 16 ans, il crée et dirige l'Orchestre de chambre des jeunes du Centre culturel d'Arménie, pendant deux ans. Depuis, il a fait une carrière remarquable, en France notamment.



Le message vidéo qu’il a enregistré et qui est diffusé depuis le 5 mars est une invitation à regarder un concert, " mon dernier en tant que chef principal de l’orchestre de Caen où j’ai interprété la 9e symphonie de Franz Schubert ", précise Vahan Mardirossian.



L’artiste partage ce morceau en quatre mouvements qui dure presque une heure et est disponible sur Youtube.



Au total, une trentaine d’enregistrements sont prévus. Ils seront diffusés tous les 15 jours avec à chaque fois un extrait de concert ou bien l’intégralité du concert.



Les prochains artistes sont par exemple le violoniste Nicolas Dautricourt, de passage en 2015. L’association espère pouvoir reprendre les concerts en présence de public en août ou septembre.