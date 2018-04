Musée de Tahiti et des îles : la salle d’exposition permanente sera ouverte jusqu'en septembre

PUNAAUIA, le 16 avril 2018 - Dans la perspective de la reconstruction et la rénovation du Musée de Tahiti et des îles, il était initialement prévu une fermeture de la salle d’exposition permanente en avril 2018.



Afin de finaliser les nécessaires travaux de réaménagement des réserves qui permettront d’optimiser le stockage des collections, cette fermeture est reportée au mois de septembre.



Cette prolongation permettra ainsi à l’établissement de rester ouvert dans son intégralité durant les festivités du Heiva, et notamment pour les Tu’ora Maohi qui ont traditionnellement lieu dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles en juillet. Ceci permettra également l’ouverture du Musée pour les journées du patrimoine, qui sont toujours très appréciées par le public scolaire et le grand public.



La réouverture de la salle est prévue pour la fin 2020, mais l’établissement ne sera pas fermé pour autant et la salle d’exposition temporaire restera ouverte pour accueillir des expositions thématiques.



Ainsi de juin 2018 à janvier 2019, le Musée de Tahiti présentera la 3éme édition de l’exposition "La danse des costumes". La scénographie de l’exposition, revue par Manouche Lehartel, permettra de redécouvrir les costumes primés du Heiva. Ce sont ainsi soixante costumes qui seront mis en scène pour rendre hommage au Ori Tahiti.



Parallèlement, chaque premier dimanche du mois des ateliers culturels continueront à être proposés au public polynésien, mais également aux touristes. La prochaine édition se déroulera le dimanche 06 mai, autour de la thématique de matarii i nia.



Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter le 40 54 84 35.