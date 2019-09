Municipales: au moins une douzaine de ministres prêts à se lancer

Paris, France | AFP | vendredi 13/09/2019 - Au moins une douzaine de membres du gouvernement devraient se lancer dans les élections municipales de mars 2020, en tête ou en soutien sur une liste. Mais des interrogations demeurent, notamment autour d'une candidature d'Edouard Philippe au Havre.



Le Premier ministre a en tout cas fixé les règles du jeu pour les ministres et secrétaires d'Etat: leurs campagnes ne débuteront qu'en janvier et, s'ils sont élus, ils devront choisir entre leur poste au gouvernement et leur mandat de maire.

+ CEUX QUI DEVRAIENT SE PRÉSENTER Plusieurs ministres ont déjà fait part de leurs intentions, comme Gérald Darmanin (Comptes publics), qui se présentera à Tourcoing (Nord), sans encore préciser s'il sera tête de liste. Sébastien Lecornu (Collectivités locales) devrait se lancer à Vernon (Eure), dont il a déjà été maire par le passé.

Didier Guillaume (Agriculture) et Geneviève Darrieussecq (Anciens combattants) ont laissé transparaître leur intention de mener une liste, respectivement à Biarritz et à Mont-de-Marsan, sans toutefois officialiser.

Plusieurs membres du gouvernement pourraient figurer sur des listes à Paris ou en Ile-de-France: Marlène Schiappa (Egalité femmes-hommes) dans le XIVe arrondissement, Agnès Pannier-Runacher (secrétaire d'Etat à l'Economie) dans le XVIe arrondissement, Elisabeth Borne (Transition écologique) à Montrouge, Emmanuelle Wargon (secrétaire d'Etat à la Transition écologique) à Saint-Mandé, Adrien Taquet (Protection de l'Enfance) à Asnières, Gabriel Attal (secrétaire d'Etat à l'Education) à Vanves.

Le nouveau secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari devrait figurer sur une liste à Limoges, comme le secrétaire d'Etat à la Fonction publique Olivier Dussopt à Annonay (Ardèche) .

Enfin, la secrétaire d'Etat aux Solidarités Christelle Dubos se présentera sur une liste à Sadirac (Gironde) et le ministre auprès des Relations avec le Parlement Marc Fesneau à Marchenoir (Loir-et-Cher).

+ CEUX QUI SONT ENCORE EN RÉFLEXION D'autres n'ont pas encore pris leur décision, à l'image d'Edouard Philippe, qui ne cesse de chanter son attachement au Havre dont il a été maire de 2010 à 2017. Le Premier ministre a ouvert la porte à une candidature sur une liste, voire en tête, sans s'avancer davantage. Il donnera sa décision en janvier.

Dans la même veine, Franck Riester (Culture) n'a pas encore tranché s'il sera sur une liste dans sa ville de Coulommiers (Seine-et-Marne).

De son côté, Julien Denormandie (Logement) hésite encore. Jamais élu, il a des attaches en Normandie et en Charente-Maritime.

Agnès Buzyn (Santé) n'a pas encore pris de décision mais n'est pas indifférente aux municipales, fait savoir son entourage. La ministre, qui n'a aucune autre attache que parisienne, n'a pas envie de se précipiter, dit-on de même source.

Le nom de Frédérique Vidal (Enseignement supérieur) est évoqué du côté de Nice, où elle a un fort ancrage. Mais la complexité de la situation politique locale, autour du maire sortant Christian Estrosi, l'amène pour l'heure à temporiser.

La ministre des Sports Roxana Maracineanu n'est "pas fermée" à figurer sur une liste, assure son entourage, précisant que l'ancienne nageuse était "sollicitée" dans plusieurs villes.

D'autres entretiennent le suspense à l'image de la ministre des Armées Florence Parly qui n'a pas souhaité apporter de réponse sur ses intentions, ou encore le secrétaire d'Etat à l'Intérieur Laurent Nunez, un temps pressenti à Bourges.

+ CEUX QUI NE SE PRÉSENTERONT PAS Une quinzaine ministres ont d'ores et déjà prévenu qu'ils ne se présenteraient pas. Il s'agit de poids-lourds comme Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères), Christophe Castaner (Intérieur), Bruno Le Maire (Economie), Nicole Belloubet (Justice), Jean-Michel Blanquer (Education) ou Muriel Pénicaud (Travail). La ministre des Outre-mer Annick Girardin n'a également aucune visée lors de ce scrutin, comme les secrétaires d'Etat Sibeth Ndiaye (Porte-parolat), Cédric O (Numérique), Brune Poirson (Ecologie), Amélie de Montchalin (Affaires européennes), Sophie Cluzel (Inclusion) et le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye.

Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires) passera de son côté la main à La Chaussée Saint-Victor (Loir-et-Cher), après 36 ans de mandat.