Municipales à Paris: les socialistes désignent Emmanuel Grégoire contre le candidat d'Hidalgo

Paris, France | AFP | lundi 30/06/2025 - Un choix qui sonne comme un désaveu pour Anne Hidalgo: les socialistes parisiens ont choisi lundi Emmanuel Grégoire pour être leur candidat aux municipales de 2026, au terme d'une campagne tendue entre l'ex-premier adjoint tombé en disgrâce et Rémi Féraud, dauphin désigné par la maire sortante.



Député et ancien bras droit de l'édile, Emmanuel Grégoire, 47 ans, a rassemblé 52,61% des suffrages exprimés par quelque 1.500 votants socialistes parisiens, selon les résultats annoncés à la presse en fin de soirée par la fédération PS de Paris.



Le sénateur Rémi Féraud, 53 ans, candidat soutenu par Anne Hidalgo, a lui réuni 44,33% des voix. La benjamine Marion Waller, 33 ans, ancienne conseillère de la maire et candidate surprise de cette primaire, a obtenu 3%.



"Désormais, nous allons discuter avec Emmanuel (Grégoire) du rassemblement de l'ensemble des socialistes parisiens pour créer les conditions de la mise en dynamique de cette campagne qui démarre avec un seul objectif: permettre à Paris de rester à gauche en mars 2026", a déclaré Lamia El Aaraje, première secrétaire fédérale du PS à Paris, en annonçant les résultats.



"Je félicite Emmanuel Grégoire pour sa désignation. Merci à Rémi Féraud pour sa belle campagne", a réagi Anne Hidalgo dans un message laconique.



"Merci à Anne, avec qui j'ai travaillé pendant dix ans. A ses côtés j'ai appris l'amour de Paris", a souligné le vainqueur devant les militants rassemblés dans une salle de spectacle du nord-est de Paris, et qui scandaient "la mairie elle est à qui ? Elle est à nous !"



"Désormais je n'ai qu'une obsession: rassembler l'ensemble des socialistes", a-t-il assuré. Et "une fois gagnée la bataille de la gauche, il faudra gagner contre la droite", a-t-il relevé, tandis que résonnaient dans l'assistance des "unité, unité".



- Climat de tensions -



En renonçant en novembre à briguer un troisième mandat, Anne Hidalgo, 66 ans aujourd'hui, avait désigné Rémi Féraud, l'un de ses grands fidèles, pour lui succéder. Et déclenché un duel fratricide avec Emmanuel Grégoire, son ancien bras droit avec lequel elle est en froid, qui venait de se déclarer candidat à l'Hôtel de Ville.



Sept mois de campagne interne ont opposé les deux parlementaires dans un climat de tensions, qui a atteint son paroxysme en mars lors du vote de la date de la primaire, entaché de soupçons d'irrégularités par le camp Grégoire.



Anne Hidalgo a ensuite dit qu'elle ne soutiendrait pas son ancien dauphin en cas de victoire, lui reprochant de l'avoir "trahie", notamment après son échec à la présidentielle de 2022 et son score historiquement bas (1,7%). Ses propos ont choqué de nombreux militants.



A l'issue du congrès du PS à la mi-juin, qui a reconduit à sa tête Olivier Faure, favorable à Emmanuel Grégoire, les deux camps avaient cependant montré une volonté d'apaisement en dotant la fédération parisienne d'une direction collégiale représentant les différents courants.



Emmanuel Grégoire a mis notamment en avant le "droit à vivre" à Paris, avec un bail citoyen pour les locataires du parc privé, ou encore des "zones de calme" sans deux-roues la nuit. Conseiller métropolitain, il a également battu le pavé dans le Grand Paris.



Il s'est targué de mener une campagne "libre", forte du soutien affiché de plus de 800 militants, des anciens Premiers ministres Lionel Jospin et Jean-Marc Ayrault, et de l'ancien maire Bertrand Delanoë.



Son concurrent Rémi Féraud lui a adressé lundi soir ses "félicitations" sur X, en faisant valoir que "rien n'est plus essentiel que de garder Paris à gauche". Sur le même réseau social, Marion Waller, arrivée avec Emmanuel Grégoire devant les militants et sous les caméras, a "salué" sa victoire.



Comme ses deux concurrents, le vainqueur avait exclu une alliance avec LFI. Contrairement à l'écologiste David Belliard qui, selon un récent sondage, serait le candidat le mieux placé à gauche face à Rachida Dati, avec 17% des intentions de vote, légèrement devant Emmanuel Grégoire (16%) et Rémi Féraud (14%).