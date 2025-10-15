

Municipales: Patrick Balkany reste inéligible

Paris, France | AFP | mercredi 05/11/2025 - La cour d'appel de Paris a débouté mercredi Patrick Balkany, ancien député-maire LR de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), de sa demande de levée d'inéligibilité, obérant ses ambitions de nouvelle candidature dans sa commune lors des élections municipales de mars.



Le tribunal correctionnel de Paris avait déjà rejeté une première demande en février. A l'issue du prononcé de la décision, qui n'était pas public, Patrick Balkany a indiqué son intention de se pourvoir en cassation.



En 2020 puis en 2021, Patrick Balkany et son épouse Isabelle Balkany avaient été reconnus définitivement coupables de fraude fiscale et blanchiment aggravé pour avoir dissimulé, entre 2007 et 2014, quelque 13 millions d'euros d'avoirs au fisc, notamment deux fastueuses villas dans les Caraïbes et au Maroc.



Après plusieurs péripéties procédurales, M. Balkany a été condamné à quatre ans et demi d'emprisonnement ainsi qu'à 100.000 euros d'amende et une peine complémentaire de dix ans d'inéligibilité.



L'ancien baron des Hauts-de-Seine, qui avait déjà passé cinq mois en prison en 2019-2020, a été à nouveau incarcéré de février à août 2022 pour ne pas avoir respecté les contraintes de son bracelet électronique.



Il avait été démis de son mandat, comme son épouse, dès mars 2020, l'inéligibilité étant assortie de l'exécution immédiate.



Son avocat, Me Robin Binsard, a dénoncé mercredi une "peine de mort politique", "une décision excessivement sévère", en relevant que "dans toutes les autres décisions d'inéligibilité, que ce soit Jérôme Cahuzac, François Fillon, Marine Le Pen et tous les autres", la durée de l'impossibilité de se présenter aux élections n'était que de cinq ans.



Patrick Balkany avait annoncé depuis plusieurs semaines son intention de briguer un nouveau mandat de maire de Levallois-Perret, ville de près de 70.000 habitants située dans le prolongement des beaux quartiers de l'ouest parisien.



"Je continue la campagne exactement comme si j'étais candidat", a-t-il assuré mercredi, en disant avoir "constitué une liste" menée par un entrepreneur de Levallois, Jérôme Gauliard, qu'il a présenté comme "(son) militant de la première heure".

le Mercredi 5 Novembre 2025 à 05:54 | Lu 68 fois





