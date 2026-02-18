

Municipales : ​Christiane Kelley se lance sous la bannière bleu ciel à Moorea

Moorea, le 2 mars 2026 - Candidate aux prochaines élections municipales dans la commune de Moorea-Maiao, Christiane Kelley, tête de liste du Tavini Huiraatira no Moorea-Maiao, a présenté samedi, lors de sa conférence de presse à Paopao, ses chantiers prioritaires : réorganisation des services communaux, mise en place d’un transport public régulier et création d’un village des anciens. Elle a également défendu un développement maîtrisé de Moorea, une révision attentive du PGA et davantage de consultation de la population sur les grands projets. Interview.



Christiane, quels seront vos chantiers prioritaires si vous êtes élue à la tête de la commune de Moorea-Maiao ?

“Lorsque nous serons élus, notre priorité sera de réorganiser les services communaux. Nous allons mettre en place un organigramme afin que chaque agent soit placé selon sa compétence, à la bonne place. La commune est bénie d’avoir des agents compétents, encore faut-il les positionner dans le service adapté pour qu’ils accomplissent pleinement leurs missions. Après cette réorganisation, nous mettrons en œuvre nos projets structurants.”



Le transport fait-il partie de vos priorités ?

“Oui. Le problème du transport est récurrent à Moorea. Le transport public est de compétence communale, le transport scolaire relève du Pays. Je n’ai pas bien compris pourquoi, pendant plusieurs mois, la majorité actuelle a surtout parlé d’aide du Pays. Je suppose que la commune n’était pas organisée pour prendre en charge le transport public. Aujourd’hui, la commune a décidé de reprendre le transport en régie et de faire appel à des prestataires. Si nous sommes élus, nous reprendrons ce dossier pour le mener à terme, en veillant à ce qu’il soit vraiment pérenne. Nous voulons un service efficace, avec des horaires précis, sans que les habitants attendent des heures. S’il faut inscrire un budget pour garantir un transport régulier, nous le ferons. La forme juridique reste à définir.”



Avez-vous d’autres priorités ?

“Oui. Nous voulons créer un village des mātuatua, un village des anciens. Beaucoup de personnes âgées se retrouvent isolées. Nous avons besoin d’un centre où elles pourront se retrouver, passer la journée ou vivre dans une résidence, avec des activités et des projets communs pour rompre la solitude.”



Vous parlez d’un développement raisonnable de l’île, mais de nombreux permis de construire continuent d’être délivrés par le gouvernement actuel malgré les inquiétudes d’une partie de la population…

“Nous avons un outil essentiel : le Plan général d’aménagement (PGA). Nous nous appuierons dessus pour établir des règles claires et respectées. On dit souvent que le maire ne donne qu’un avis sur les permis. Certes, mais cet avis est souvent suivi lorsqu’il est argumenté. Si nous sommes opposés à des projets immobiliers démesurés, nous n’accorderons pas notre accord et nous nous déplacerons auprès du gouvernement pour défendre notre position. Il faut arrêter de prendre des décisions importantes sans consulter la population. Quand les avis sont partagés, comme sur l’emprise réservée de Temae ou le projet Carrefour, il faut organiser une consultation populaire. En 2022, j’ai demandé un vote sur l’avenir de Temae. Cela a été refusé. Pour nous, la décision doit revenir aux habitants concernant les grands projets.”



La révision du PGA sera-t-elle poursuivie ?

“Oui, nous la continuerons. Mais nous prendrons le temps de relire ce qui a été décidé avant de soumettre les modifications à l’avis des habitants, afin que cela corresponde réellement à notre vision.”



Quelles sont, selon vous, les lignes importantes du futur PGA ?

“L’accès au littoral est essentiel. Il faut inscrire clairement l’obligation de préserver un accès au lagon pour chaque habitant. Nous devons garantir l’accès public au lagon. Nous ne sommes pas favorables aux maisons à plusieurs étages en bord de mer. Nous sommes bénis d’avoir un lagon magnifique. Empêcher les habitants et les visiteurs d’en profiter visuellement serait une erreur. Nous voulons aussi revoir la hauteur des murs en bord de route pour éviter que Moorea ne se transforme en mur. Nous voulons également aménager le site du Belvédère, qui reçoit énormément de visiteurs. Il faut des sanitaires, des bancs, peut-être un snack, et une meilleure organisation de la circulation avec une entrée et une sortie distinctes. Nous défendons aussi la création d’un fare Tauhiti Nui, un lieu pour les événements culturels, expositions, conférences, où les associations pourront se retrouver et organiser leurs activités.”



Vous conduisez une liste Tavini alors que la majorité des listes à Moorea revendiquent leur caractère apolitique ?

“Nous avons choisi d’afficher clairement notre appartenance au Tavini Huiraatira. Dire que l’on est apolitique uniquement pour les municipales ne nous convient pas. Faire partie d’une famille politique ne signifie pas dire Amen à tout. Même si le gouvernement est du même parti, nous pouvons être en désaccord. Nous l’avons montré sur certains projets. Ce qui compte d’abord, c’est notre Fenua, Moorea.”



Quels sont les grands axes de votre programme ?

“Nous avons six axes majeurs : préserver l’authenticité de Moorea, développer une économie locale verte et solidaire, promouvoir un tourisme durable et maîtrisé, soutenir les familles et accompagner les seniors, garantir un service public de proximité et de qualité, renforcer la sécurité et agir pour le développement de Maiao.”



Un mot sur la présence de John Toromona sur votre liste ?

“Nous sommes très heureux de l’accueillir. C’est une liste d’ouverture, comme l’a souhaité Oscar Temaru. John est un homme engagé, compétent, très impliqué auprès des personnes vulnérables. C’est un atout important pour nous.”



Votre message à la population ?

“Nous prônons plus de proximité et de transparence. Les conseils municipaux resteront ouverts au public. Nous mettrons en place une application mobile : “Allo ma commune” ou “Allo tāvana”, pour les signalements, les questions et les informations. Si nous sommes élus, je bloquerai une journée par semaine pour recevoir les habitants sans rendez-vous. Nos maires délégués devront aller à la rencontre de chaque foyer durant le mandat. Nous appelons les habitants de Moorea-Maiao à unir leurs voix pour construire ensemble l’avenir de notre île.”

Rédigé par Toatane Rurua le Lundi 2 Mars 2026 à 14:52 | Lu 445 fois



