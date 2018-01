Multirécidiviste et toxicomane, il avait offert de l'ice à deux adolescentes

PAPEETE, le 22 janvier 2018 - Un individu de 48 ans était poursuivi ce jeudi en comparution immédiate pour cession, détention et consommation d'ice et de paka. L'homme avait été arrêté lors d'un contrôle routier.



Le 17 janvier dernier, alors qu’ils effectuent un contrôle routier, les gendarmes tentent d’interpeller un homme qui refuse d’obtempérer et prend la fuite en brûlant trois feux rouges. Les forces de l’ordre ainsi qu’un ouvrier doivent faire des écarts afin de ne pas être touchés par le véhicule du prévenu qui transporte également deux mineures âgées de 15 et 17 ans. Les gendarmes réussissent à interpeller l’individu de 48 ans qui est particulièrement connu de la justice pour sa toxicomanie et son implication dans le trafic de stupéfiants. A l’intérieur de sa voiture, l’on retrouve un couteau de 20 centimètres, 8 grammes de cannabis, une balance électronique, plusieurs sachets en plastique et 4 téléphones. Les analyses toxicologiques prouveront que l’homme a consommé de l’ice.



Lors de l’audience ce lundi, le prévenu a reconnu qu’il était dépendant à cette substance. Egalement poursuivi pour avoir offert des méthamphétamines aux deux jeunes filles qui étaient avec lui, le prévenu avait tout d’abord indiqué aux enquêteurs qu’il avait pris les deux adolescentes en stop avant de reconnaître qu’il connaissait l’une d’entre elles.



Libéré de Nuutania en octobre 2017, ce père de 4 enfants est bien connu de la justice car il a déjà été condamné à neuf reprises dont 4 fois pour des affaires liées aux stupéfiants. Il est, entre autres, le frère d’une femme d’affaires récemment mise en cause dans un conséquent trafic d’ice. Comme l’a indiqué le SPIP dans son rapport, la problématique essentielle de cet individu réside dans son addiction puisqu’il est encore dans le « plaisir de la consommation. »

Afin d’éviter de quelconques pressions sur les deux adolescentes qu’il avait tenté de manipuler, le prévenu a été maintenu en détention. Il comparaîtra le 19 février prochain.